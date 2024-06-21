Бавовна в Україні - все про результати вдалого експерименту - подробиці

Паростки бавовнику у полі. Фото: Новини.LIVE

В умовах війни дуже важливо мати свою сировину, і це стосується не лише харчових продуктів. Один з пріоритетних напрямків, які сьогодні стоять, — це вирощування власної бавовни. До цього року далі розмов не йшлося, і ось навесні приймається рішення — проводимо експеримент на Одещині. Насіння було небагато, але для чистоти досвіду вирішили їх розділити серед дев'яти підприємств та подивитися, що буде. І ось перші результати вже є — бавовна зійшла.

Журналісти Новини.LIVE відвідали поле бавовнику та дізналися усі особливості вирощення рослини.

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Експериментальна бавовна

Сьогодні вирощення подібних рослин потребує наша держава. Бавовник крім іншого ще використовується при виготовленні пороху, а це нині немало. Тож аграрії також роблять свій внесок у розвиток вітчизняної оборонної промисловості.

"Якщо коробочки після цвітіння розкриються і ми зможемо допомогти пришвидшити нашу перемогу, ми безумовно будемо ділитися своїм досвідом з іншими аграріями. Ця сировина дуже необхідна для наших захисників", — розповіла підприємиця Алла Стоянова.

Підприємиця Алла Стоянова. Фото: Новини.LIVE

Вибаглива рослина

Але не обійшлося й без труднощів. Бавовник — досить специфічна культура для України, яка потребує особливих умов. Аграрії кажуть, що жодну з технологій інших країн не вдалося повною мірою реалізувати на Одещині. Саме тому довелося їх удосконалювати власними силами. Загалом бавовна досить вибаглива культура, яка дуже любить тепло та вологу. Алла Стоянова каже, що цього року вдалося зберегти лише 20% посіву.

"Ми намагалися висадити декілька видів бавовни: від "Байєра", "Кортеви" та навіть турецьке насіння. І спробували садити його у різні строки. І за технологіями було сказано, що 10 градусів тепла для ґрунту достатньо. Ми це зробили і зараз бачимо вже результати. Виявляється, це холодно для наших умов, і температура ґрунту має бути не нижче 15-16 градусів тепла", — додала підприємиця.

Паросток бавовни у полі. Фото: Новини.LIVE

Крім того, спеціально для цієї рослини фермери модернізували систему поливу. Звичне для нашого регіону зрошення не підходить для такого виду, тож довелося провести "краплю". І таким чином можна отримати майже вдвічі більший результат — понад три тонни бавовни.

"Наші системи дуже застарілі. Задля того, щоб просто полити цю рослину, ми змінили дуже велику кількість труб. Цю культуру можна вирощувати на богарі. В нас є закладена така ділянка, але розвиток на ній відстає вже на сьогодні більше ніж на два тижні", — сказала фермерка.

Алла Стоянова про вибагливу бавовну. Фото: Новини.LIVE

Як прибирати

Сьогодні в України немає таких потужностей, які могли б автоматизовано прибрати врожай бавовни. Усе доведеться робити вручну. Аграрії кажуть, що на перший експериментальний рік це гарне рішення, бо засіяні досить невеликі площі. При збиранні руками можна буде оцінити стан рослини та зрозуміти, як її краще транспортувати.

"Ми будемо розраховувати на власні сили та руки. І в нас є бригади, які працюють на виноградниках на маленьких комбайнах. Їх ми і будемо навчати на перспективу. Покажемо, проінструктуємо, як потрібно усе робити", — наголосила Стоянова.

Поле, на якому росте експериментальний бавовник. Фото: Новини.LIVE

Державні програми

І все ж фермери сподіваються, що на майбутній рік зʼявляться програми від держави, зокрема кредити на розширення та на відповідну техніку для догляду. На сьогодні в Одеській області з експериментальною бавовною працює дев'ть підприємств, які готові ділитися власним досвідом та вирощувати нову культуру.

"Коли ми вже виростимо, то обміняємося досвідом. Поміряємося, в кого умови були кращі. Бо якщо щось оцінювати, має бути база відносно чого. А бази в нас поки що немає, ми формуємо її якраз. Якщо ми отримаємо такий розвиток, що культура зможе відкрити коробочки в наших умовах, то, безумовно, ми будемо збільшувати посіви", — розповіла підприємиця.

Підприємиця про державні програми. Фото: Новини.LIVE

Також паралельно з вирощуванням на полях культуру вивчають в селекційному інституті в Одесі. Такі досліди допоможуть у майбутньому вирощувати бавовник не лише на Одещині, а й в інших регіонах, якщо це дозволить клімат.

"Є дослідні ділянки, будемо дивитися. У нас сильна держава, якій ми маємо дати гарну сировину. Тому, безумовно, будемо рухатися в цьому напрямку. Навіть ще немає і техніки, але ми рухаємося у цьому напрямку. Ми розуміємо, що ми маємо це робити", — зазначила Алла Стоянова.

Бавовник на крапельному поливі. Фото: Новини.LIVE

Спроби виростити бавовну на території України вже були у 30-х роках минулого століття, коли сталінська СРСР намагалася мати усе своє. Однак тоді у степах Херсонщини експеримент не вдався, а рослина зовсім не прижилася. Сьогодні клімат змінився, як змінилися й підхід та технології. Тож, сподіваємося, що найближчим часом наша країна зможе вирощувати власну сировину для військових та цивільних потреб.