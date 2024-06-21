Хлопок в Украине - все о результатах удачного эксперимента - подробности

Ростки хлопка в поле. Фото: Новини.LIVE

В условиях войны очень важно иметь свое сырье, и это касается не только пищевых продуктов. Одно из стоящих сегодня приоритетных направлений — это выращивание собственного хлопка. До этого года дальше разговоров дело не шло, и вот весной принимается решение — проводим эксперимент в Одесской области. Семян было немного, но для чистоты опыта решили их разделить среди девяти предприятий и посмотреть, что будет. И вот первые результаты уже есть — хлопок взошел.

Журналисты Новини.LIVE посетили поле хлопка и узнали все особенности выращивания растения.

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Экспериментальный хлопок

Сегодня в выращивании подобных растений нуждается наше государство. Хлопок, помимо прочего, используется при изготовлении пороха, а это сейчас немало. Аграрии также вносят свой вклад в развитие отечественной оборонной промышленности.

"Если коробочки после цветения раскроются и мы сможем помочь ускорить нашу победу, мы, безусловно, будем делиться своим опытом с другими аграриями. Это сырье очень необходимо для наших защитников", — рассказала предприниматель Алла Стоянова.

Предприниматель Алла Стоянова. Фото: Новини.LIVE

Прихотливое растение

Но не обошлось и без труда. Хлопок — достаточно специфическая культура для Украины, требующая особых условий. Аграрии говорят, что ни одну из технологий других стран не удалось в полной мере реализовать в Одесской области. Вот почему пришлось их совершенствовать своими силами. В общем, хлопок достаточно прихотливая культура, которая очень любит тепло и влагу. Алла Стоянова говорит, что в этом году удалось сохранить только 20% посева.

"Мы пытались высадить несколько видов хлопка: от "Байера", "Кортевы" и даже турецкие семена. И попытались сажать их в разные сроки. И по технологиям было сказано, что 10 градусов тепла для почвы достаточно. Мы это сделали и сейчас мы видим уже результаты. Оказывается, это холодно для наших условий, и температура почвы должна быть не ниже 15-16 градусов тепла", — добавила предприниматель.

Росток хлопка в поле. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, специально для этого растения фермеры модернизировали систему полива. Привычное для нашего региона орошение не подходит для такого вида, так что пришлось провести "каплю". И таким образом можно получить почти вдвое больший результат — более трех тонн хлопка.

"Наши системы очень устаревшие. Для того чтобы просто полить это растение, мы заменили очень большое количество труб. Эту культуру можно выращивать на богаре. У нас есть заложенный такой участок, но развитие на нем отстает уже сегодня больше чем на две недели", — сказала фермер.

Алла Стоянова о прихотливом хлопке. Фото: Новини.LIVE

Как убирать

Сегодня у Украины нет таких мощностей, которые могли бы автоматизированно убрать урожай хлопка — придется делать все вручную. Аграрии говорят, что на первый экспериментальный год это хорошее решение, потому что засеяны довольно небольшие площади и при уборке руками можно будет оценить состояние растения и понять, как его лучше транспортировать.

"Мы будем рассчитывать на собственные силы и руки. И у нас есть бригады, которые работают на виноградниках на маленьких комбайнах. Их мы и будем учить на перспективу. Покажем, проинструктируем, как нужно все делать", — подчеркнула Стоянова.

Поле, на котором растет экспериментальный хлопок. Фото: Новини.LIVE

Государственные программы

И все же фермеры надеются, что на будущий год появятся программы от государства, в том числе кредиты на расширение и соответствующую технику по уходу. На сегодняшний день в Одесской области с экспериментальным хлопком работают девять предприятий, которые готовы делиться собственным опытом и выращивать новую культуру.

"Когда мы уже вырастим, то обменяемся опытом. Померяемся, у кого условия были лучше. Потому что если что-то оценивать, должна быть база относительно чего. А базы у нас пока нет, мы формируем ее как раз. Если мы получим такое развитие, что культура сможет открыть коробочки в наших условиях, то, безусловно, мы будем увеличивать посевы", — рассказала предприниматель.

Предприниматель о государственных программах. Фото: Новини.LIVE

Также параллельно с выращиванием на полях культуру изучают в селекционном институте в Одессе. Такие опыты помогут в будущем выращивать хлопок не только в Одесской области, но и в других регионах, если это позволит климат.

"Есть опытные участки, будем смотреть. У нас сильное государство, которому мы должны дать хорошее сырье. Поэтому, безусловно, будем двигаться в этом направлении. Даже еще нет и техники, но мы двигаемся в этом направлении. Мы понимаем, что должны это делать", – отметила Алла Стоянова.

Хлопок на капельном поливе. Фото: Новини.LIVE

Попытки вырастить хлопок на территории Украины уже были в 30-х годах прошлого столетия, когда сталинский СССР пытался иметь все свое. Однако тогда в степях Херсона эксперимент не удался, а растение совсем не прижилось. Сегодня климат изменился, как изменились и подход и технологии. Надеемся, что в ближайшее время наша страна сможет выращивать собственное сырье для военных и гражданских нужд.