Когда начнется массовое выращивание хлопчатника в Одесской области

Хлопчатник, который вырос на полях Одесской области. Фото: Facebook/Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА

В выращивании новой для Одесской области сельскохозяйственной культуры — хлопчатника — уже есть первые успехи. Но можно ли будет наладить ее массовое выращивание, станет ясно только через несколько месяцев.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Степан Чернявский.

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Коробочки уже есть

Впервые за длительное время хлопчатник в Одесской области попытались вырастить только в этом году. На растениях уже сформировались коробочки — Степан Чернявский называет это положительным результатом. Но нужно наблюдать дальше.

"Хозяйства, взявшиеся выращивать растение, справились на твердую "пятерку". Но будем смотреть, как будет дальше, надо все считать. И тогда увидим, будет ли выгодно выращивать его, с какими проблемами фермер может столкнуться и т.д.", — говорит депутат.

Экономические выводы, по его словам, можно будет делать только в конце октября.

Дальнейшие перспективы

В дальнейшем государство будет искать инвесторов, которые смогут финансировать выращивание хлопчатника в Одесской области.

"Я вижу в этом перспективу, и мы проговаривали это с министром аграрной политики, что нам это нужно. И на первом этапе нас уже поддержало Министерство стратегического развития, которое заказало 10 тысяч тонн сырья хлопчатника для пороха. И я уверен, что мы это введем и будет поддержка в следующем году", — заключает Степан Чернявский.

Поиск инвесторов, по мнению политика, начнется уже в конце осени.