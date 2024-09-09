Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня утром, 9 сентября

Выезд из Одессы в Молдову и Румынию — какая ситуация на трассе
На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник утром, 9 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока не значительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом.
Очереди на КПП "Староказаче — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачее — Тудора" тоже очереди на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в районе Орловки. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.
Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы.
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