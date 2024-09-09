Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня утром, 9 сентября

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник утром, 9 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока не значительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказаче — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачее — Тудора" тоже очереди на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об затрудненном движении.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в районе Орловки. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы.