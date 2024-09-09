Одеські аграрії втратили значну частину врожаю через посуху

Врожаї в Одеській області потерпають від посухи. Фото: Сало Віталій / УНІАН

Посуха перетворилася на серйозну проблему для півдня Одеської області. Через неї аграрії втрачають врожаї. Впоратися з цим викликом допоможуть американці.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що з врожаєм

Цього року через засушливе літо врожай зерна на Одещині був невисокий — у середньому до 40 центнерів із гектара. Особливо постраждали соняшник і кукурудза — на півдні області втратили 50-60% врожаю цих культур.

"Якби був полив, мали б інший результат. Наприклад, в одному з господарств Подільського району, де є крапельний полив, з гектара збирають до 70 центнерів", – говорить Кіпер.

За його словами, температурний режим у регіоні щороку зростає, і це створює нові виклики для сільського господарства.

Підтримка партнерів

Для боротьби з посухою обласна влада, за словами очільника ОВА, чистить канали, встановлює нові помпи, наповнює озера, що пересихають.

"У нас є проєкти з меліорації на 140 тис. гектарів, сподіваємося на підтримку США щодо цього, наразі з партнерами ведуться перемовини", — розповів Кіпер.

Зазначимо, що Україна є одним з регіонів планети, де зміна клімату відчувається найгостріше. Зокрема, в Одеській області частіше фіксуються посухи, збільшення середньорічних температур та інші складові глобальних кліматичних змін.