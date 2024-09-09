Померлим під час гри у волейбол виявився курсант поліції

Артур Дідур був курсантом поліції. Фото:Instagram/ОДУВС

Молодий хлопець, який помер під час гри у волейбол, виявився курсантом поліції. Він навчався на другому курсі.

Про це повідомили на сторінці в Instagram Одеського державного університету внутрішніх справ.

Читайте також:

Що відомо про загиблого

Артур Дідур був курсантом факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України.

"Світлий, щирий та життєрадісний, наполегливий, працьовитий і цілеспрямований — саме таким згадують Артура його однокурсники", — розповідають у виші.

Подробиці загибелі

Нагадаємо, інцидент стався 8 вересня. Хлопцеві, який грав у волейбол у спорткомплексі на Бугаївській, стало зле. Він знепритомнів і впав на підлогу. На місце викликали карету швидкої допомоги, але зусилля медиків не дали результату.