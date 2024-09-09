Умершим во время игры в волейбол оказался курсант полиции

Артур Дидур был курсантом полиции. Фото:Instagram/ОДУВС

Умерший во время игры в волейбол молодой парень оказался курсантом полиции. Он учился на втором курсе.

Об этом сообщили на странице в Instagram Одесского государственного университета внутренних дел.

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Артур Дидур был курсантом факультета подготовки специалистов органов досудебного расследования Национальной полиции Украины.

"Светлый, искренний и жизнерадостный, упорный, трудолюбивый и целеустремленный — именно таким вспоминают Артура его сокурсники", — рассказывают в вузе.

Подробности гибели

Напомним, инцидент произошел 8 сентября. Парню, игравшему в волейбол в спорткомплексе на Бугаевской, стало плохо. Он потерял сознание и упал на пол. На место вызвали карету скорой помощи, но усилия медиков не принесли результата.