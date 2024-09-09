В Одессе мошенник обещал трудоустроить в СБУ и полиции

В Одессе задержан мошенник. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе сообщили о подозрении 41-летнему бывшему милиционеру. Тот, уверяя, что имеет влиятельных родственников, "торговал" должностями в правоохранительных органах и обещал "решать" вопросы с ТЦК. Теперь ему грозит до трех лет за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Подозреваемого задержали после того, как он обещал знакомому, что за 8 тыс. долларов может устроить его на работу в областное управление внутренней безопасности полиции, потому что якобы имеет связи среди полицейского руководства. В ходе расследования оказалось, что мужчина причастен к ряду других мошенничеств.

Жертвами афериста стали шесть граждан из Одесской и Днепропетровской областей. Одному из них он обещал трудоустройство в службе охраны областного управления СБУ. Еще троих уверял, что поспособствует обновлению данных в ТЦК. Двум гражданам мошенник должен обеспечить получение специальных пропусков для пересечения пограничной зоны. За свои "услуги" экс-милиционер просил от 7 750 грн. до 5 150 долларов. В общей сложности его "прибыли" составили более 400 тыс. грн.

Что грозит мошеннику

Мужчине сообщили еще об одном подозрении — в мошенничестве, в частности, совершенном повторно (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса). Закон предусматривает максимальное наказание по этой статье — до 3 лет тюрьмы.