Мужчина вез через границу нароктики и патроны

В багажнике машины нашли патроны и наркотики. Фото: Telegram/Poliția de Frontieră в Republice Moldova

В пункте пропуска "Паланка" молдавские пограничники остановили автомобиль из Украины, которым управлял 29-летний мужчина. В багажнике обнаружили запрещенные вещи.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Пограничная полиция Молдовы.

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Обследовав автомобиль, пограничники и таможенники обнаружили полиэтиленовый пакет из 10 г белого цвета, а также три патрона.

Товар изъяли, продолжаются следственные действия.

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