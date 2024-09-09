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Мужчина пытался вывезти с Одесчины за границу наркотики и боеприпасы

9 сентября 2024 16:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Мужчина вез через границу нароктики и патроны
В багажнике машины нашли патроны и наркотики. Фото: Telegram/Poliția de Frontieră в Republice Moldova
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пункте пропуска "Паланка" молдавские пограничники остановили автомобиль из Украины, которым управлял 29-летний мужчина. В багажнике обнаружили запрещенные вещи.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Пограничная полиция Молдовы.

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Обследовав автомобиль, пограничники и таможенники обнаружили полиэтиленовый пакет из 10 г белого цвета, а также три патрона.

Товар изъяли, продолжаются следственные действия.

Что можно ввозить в Молдову без пошлины и налогов

  • Товары, общая стоимость которых не превышает 200 евро и не предназначены для коммерческого использования;
  • Продовольственные продукты для личного потребления;
  • Максимум 10 000 евро наличными;
  • Не более 200 сигарет, 50 сигар, 2 литра вина или других алкогольных напитков и 5 литров пива;
  • Не более 2 мобильных телефонов, 3 часа, 4 очка или аналогичных вещей, по 1 компьютеру, магнитофону, фотоаппарату, видеокамере, до 5 различных ювелирных изделий;
  • Лекарство только для личного использования.

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