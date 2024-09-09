Одеські гвардійці завдали ударів по техніці росіян

Одеські нацгвардійці показали, як трощать ворожі об’єкти
9 вересня 2024 17:16
Враження російського військового об'єкту. Фото: скриншот
За минулий тиждень підрозділи аеророзвідки одеської 11-ї бригади ім. М. Гршевського Національної гвардії України завдали 155 вогневих уражень ворога на Херсонському та Запорізькому напрямках. В результаті бійці знищили техніку та важливі об’єкти росіян.
Відео своєї роботи опублікувала у Facebook пресслужба бригади.
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Результати бойової роботи
Одеські гвардійці знищили:
27 спостережних постів;
10 одиниць авто-бронетехніки;
3 склади з боєприпасами;
8 антен зв'язку;
3 гармати Д30;
25 місць перебування о/с;
11 БПЛА різного типу.
Також артилерійські підрозділи бригади уразили 9 позицій артилерії та 3 гармати противника та його бойові позиції.
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