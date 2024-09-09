Одеські гвардійці завдали ударів по техніці росіян

Враження російського військового об'єкту. Фото: скриншот

За минулий тиждень підрозділи аеророзвідки одеської 11-ї бригади ім. М. Гршевського Національної гвардії України завдали 155 вогневих уражень ворога на Херсонському та Запорізькому напрямках. В результаті бійці знищили техніку та важливі об’єкти росіян.

Відео своєї роботи опублікувала у Facebook пресслужба бригади.

Читайте також:

Результати бойової роботи

Одеські гвардійці знищили:

27 спостережних постів;

10 одиниць авто-бронетехніки;

3 склади з боєприпасами;

8 антен зв'язку;

3 гармати Д30;

25 місць перебування о/с;

11 БПЛА різного типу.

Також артилерійські підрозділи бригади уразили 9 позицій артилерії та 3 гармати противника та його бойові позиції.