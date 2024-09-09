Одесские гвардейцы нанесли удары по технике россиян

Одесские нацгвардейцы показали, как крушат вражеские объекты
9 сентября 2024 17:16
Поражение российского военного объекта. Фото: скриншот
За прошедшую неделю подразделения аэроразведки одесской 11-й бригады им. Н. Грушевского Национальную гвардию Украины нанесли 155 огневых поражений врагу на Херсонском и Запорожском направлениях. В результате бойцы уничтожили технику и важные объекты россиян.
Видео своей работы опубликовала в Facebook пресс-служба бригады.
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Одесские гвардейцы уничтожили:
27 наблюдательных постов;
10 единиц авто- и бронетехники;
3 склада с боеприпасами;
8 антенн связи;
3 пушки Д30;
25 мест пребывания о/с;
11 БпЛА разного типа.
Также артиллерийские подразделения бригады поразили 9 позиций артиллерии и 3 орудия противника и его боевые позиции.
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