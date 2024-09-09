Одесские гвардейцы нанесли удары по технике россиян

Поражение российского военного объекта. Фото: скриншот

За прошедшую неделю подразделения аэроразведки одесской 11-й бригады им. Н. Грушевского Национальную гвардию Украины нанесли 155 огневых поражений врагу на Херсонском и Запорожском направлениях. В результате бойцы уничтожили технику и важные объекты россиян.

Видео своей работы опубликовала в Facebook пресс-служба бригады.

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Одесские гвардейцы уничтожили:

27 наблюдательных постов;

10 единиц авто- и бронетехники;

3 склада с боеприпасами;

8 антенн связи;

3 пушки Д30;

25 мест пребывания о/с;

11 БпЛА разного типа.

Также артиллерийские подразделения бригады поразили 9 позиций артиллерии и 3 орудия противника и его боевые позиции.