Светлану Изосимову уволили с должности

Светлана Изосимова до сегодняшнего дня возглавляла одесскую экстренку. Фото: Facebook

Светлана Изосимова больше не гендиректор областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Причину отставки прямо не называют, но намекают на недостаточную эффективность.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесского ОВА.

Читайте также:

"Несмотря на ее достижения как руководительницы заведения, настоящее требует более решительных и эффективных действий и решений", - прокомментировали в департаменте.

Решается вопрос о назначении нового руководителя учреждения.

Что известно об уволенном директоре

Светлана Изосимова – уроженка Одесской области, родилась в семье врачей, окончила Одесский национальный медицинский университет. В системе здравоохранения работает больше 20 лет. В свое время возглавляла "Одесский областной центр социально значимых болезней", а во времена пандемии коронавируса являлась членом областного штаба по ликвидации CОVID-19. Осенью 2023 года была назначена гендиректором областного Центра экстренной медицины.