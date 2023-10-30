В Одесі назначили нового голову обласної екстреної медицини
В Одесі обрали нову керівницю обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Нею стала Світлана Ізосімова, яка раніше очолювала обласний центр соціально значущих хвороб.
Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.
Зазначимо, що рішення про призначення підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, а представив нову керівницю екстреної медицини директор обласного департаменту охорони здоров’я Олександр Курмишов.
"Вітаємо пані Світлану з призначенням і сподіваємося на плідну співпрацю, що принесе Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області розвиток та позитивні зміни. Разом до Перемоги", — йдеться в повідомленні відомства.
Що відомо про Світлану Ізосімову
Уродженка Одещини з сім’ї лікарів, закінчила Одеський національний медичний університет і працює в системі охорони здоров’я вже близько 20 років. Донедавна очолювала "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб", а в часи пандемії коронавірусу була членом обласного штабу з ліквідації CОVID-19. Проявила себе як кризовий менеджер та ефективний управлінець.
Нагадаємо, ми писали, що попередню голову екстреної медицини Ірину Парамонову зі скандалом звільнили. Медпрацівниця не обґрунтувала витрати медичного закладу за рік.
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