В Одесі назначили нового голову обласної екстреної медицини

Нова голова екстреної медицини Одеської області Світлана Ізосімова. Фото: Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф

В Одесі обрали нову керівницю обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Нею стала Світлана Ізосімова, яка раніше очолювала обласний центр соціально значущих хвороб.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Зазначимо, що рішення про призначення підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, а представив нову керівницю екстреної медицини директор обласного департаменту охорони здоров’я Олександр Курмишов.

"Вітаємо пані Світлану з призначенням і сподіваємося на плідну співпрацю, що принесе Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області розвиток та позитивні зміни. Разом до Перемоги", — йдеться в повідомленні відомства.

Розпорядження про призначення. Фото: скриншот

Що відомо про Світлану Ізосімову

Уродженка Одещини з сім’ї лікарів, закінчила Одеський національний медичний університет і працює в системі охорони здоров’я вже близько 20 років. Донедавна очолювала "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб", а в часи пандемії коронавірусу була членом обласного штабу з ліквідації CОVID-19. Проявила себе як кризовий менеджер та ефективний управлінець.

Нагадаємо, ми писали, що попередню голову екстреної медицини Ірину Парамонову зі скандалом звільнили. Медпрацівниця не обґрунтувала витрати медичного закладу за рік.