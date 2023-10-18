Голову одеської екстреної медицини планують звільнити

Лікар ставить діагноз. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі планують звільнити керівницю обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Йдеться про Ірину Парамонову, яка не обґрунтувала витрати медичного закладу за рік.

Про це Новинам.LIVE повідомили працівники медичного центру.

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Наразі відомо, що перевірка виявила порушення у роботі центру та невірний розподіл коштів, виділених НСЗУ, про які Парамонова не змогла відзвітувати. Йдеться саме про 700 мільйонів гривень на рік.

Під час профільної наради очільник Одеської ОВА Олег Кіпер запропонував Парамоновій написати заяву на звільнення за власним бажанням. Якщо ж заява буде написана, то за звільнення її з посади повинні будуть проголосувати ще депутати.

Що відомо про Ірину Парамонову

Ірину Парамонову призначив на посаду 15 березня голова Одеської обласної ради Григорій Діденко.

Між тим колишній очільник цього некомерційного підприємства Владислав Терлецький, наразі судиться з Одеською обласною державною адміністрацією через своє звільнення та призначення Ігоря Пастернака.

Нагадаємо, Міська клінічна лікарня №10 у місті Одесі вдосконалює свої медичні послуги, впроваджуючи сучасну службу телемедицини. Це рішення дозволяє надавати медичну допомогу пацієнтам в ситуаціях.

Також ми писали, що в Одесі активно розширюється мережа служб психологічної допомоги, і це надзвичайно важливий крок для ментального здоров'я громадян. Нещодавно у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №16 відкрили кабінет психологічної допомоги, що стало черговим досягненням в рамках програми "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.