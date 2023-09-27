В Одесі відкрили кар'єрний хаб "ВОНА": як він допоможе жінкам

Хаб для підтримки жінок в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Одеська міська рада разом із Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні підписали Меморандум про взаєморозуміння для реалізації проєкту "Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні". Цей проєкт став черговим кроком у розвитку соціальної підтримки для жінок.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Кар'єрний хаб "ВОНА"

В Одесі був представлений новий спільний проєкт — "ВОНА-хаб". Ця ініціатива спрямована на розвиток професійного потенціалу та фінансової самодостатності жінок, які стали жертвами домашнього та гендерно зумовленого насильства або перебувають у групі ризику. Назва кар'єрного хабу "ВОНА" складається з перших літер чотирьох слів — Вільна, Окрилена, Незалежна, Амбітна.

Відкриття хабу "ВОНА". Фото: Одеська міська рада

Учасники заходу обговорили важливі питання, пов'язані з економічною залежністю жінок та насильством в сім'ї. Хаб "ВОНА" пропонує різні послуги для жінок, які шукають підтримку та можливості розвитку. Вони можуть отримати консультації від кар'єрного радника, психолога.

Кар'єрний хаб "ВОНА" — це місце, де жінки можуть знайти підтримку, отримати роботу та навчатися чомусь новому. Ця ініціатива спрямована на підвищення самооцінки та самостійності жінок, щоб вони могли краще забезпечувати себе і свою родину.

Нагадаємо, в Одесі планують відкрити фронт-офіс сервісного центру "Хаб Ветеран" до 1 жовтня. Цей центр буде розміщений на базі Центру надання адміністративних послуг та створений для надання допомоги військовим та їхнім родинам у процесі адаптації після повернення до цивільного життя.