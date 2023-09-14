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В Одесі відкриють фронт-офіс для військових та їхніх родин

14 вересня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відкриють фронт-офіс для військових та їхніх родин
"Хаб Ветеран". Фото: Сили оборони півдня України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі планують відкрити фронт-офіс сервісного центру "Хаб Ветеран" до 1 жовтня. Цей центр буде розміщений на базі Центру надання адміністративних послуг та створений для надання допомоги військовим та їхнім родинам у процесі адаптації після повернення до цивільного життя.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. 

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Допомога військовим

Основні напрямки діяльності центру охоплюють:

  • Соціальні послуги, які спрямовані на підтримку ветеранів та їх сімей в різних аспектах їхнього життя.
  • Юридичний захист, який допоможе ветеранам у вирішенні юридичних питань та захисті їхніх прав.
  • Консультації та поради фахівців у таких сферах як лікування, реабілітація, психологічна підтримка, працевлаштування, а також відкриття власного бізнесу.

Фронт-офіс "Хаб Ветеран" створений з метою полегшити перехід військових з воєнного на цивільне життя та надати їм необхідну допомогу та підтримку.

Нагадаємо, у ТЦК та СП пояснили, як чинити українському військовому у разі поранення на службі та що потрібно зробити, щоб отримати грошову допомогу. І тому є певний алгоритм дій.

Крім того, для учасників бойових дій (УБД) в Україні передбачені пільги та фінансова допомога. Вони можуть отримати грант від держави для старту або розвитку власної справи. Кошти можна отримати в межах програми єРобота.

Зазначимо, якщо раніше військовим для отримання статусу учасника бойових дій (УБД) необхідно було зібрати низку паперів з підписами та доказами участі у заходах з оборони та захисту держави. То нарешті Уряд підтримав спрощену процедуру, зменшивши кількість необхідних документів.

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