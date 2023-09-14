В Одессе откроют фронт-офис для военных и их семей
В Одессе планируется открыть фронт-офис сервисного центра "Хаб Ветеран" до 1 октября. Этот центр будет размещен на базе Центра предоставления административных услуг и создан для оказания помощи военным и их семьям в процессе адаптации по возвращению в гражданскую жизнь.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Помощь военным
Основные направления деятельности центра включают в себя:
- Социальные услуги, направленные на поддержку ветеранов и их семей в разных аспектах их жизни.
- Юридическая защита, которая поможет ветеранам в решении юридических вопросов и защите их прав.
- Консультации и советы специалистов в таких областях как лечение, реабилитация, психологическая поддержка, трудоустройство, а также открытие собственного бизнеса.
Фронт-офис "Хаб Ветеран" создан с целью облегчить переход военных с военного на гражданскую жизнь и предоставить им необходимую помощь и поддержку.
Напомним, в ТЦК и СП объяснили, как поступать украинскому военному в случае ранения на службе и что нужно сделать, чтобы получить денежную помощь. Для этого есть определенный метод действий.
Кроме того, для участников боевых действий (УБД) в Украине предусмотрены льготы и финансовая помощь. Они могут получить грант от государства для старта или развития собственного дела. Средства можно получить в рамках программы есть Работа.
Отметим, если ранее военным для получения статуса участника боевых действий необходимо было собрать ряд бумаг с подписями и доказательствами участия в мероприятиях по обороне и защите государства. Наконец-то Правительство поддержало упрощенную процедуру, уменьшив количество необходимых документов.