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В Одессе откроют фронт-офис для военных и их семей

14 сентября 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе откроют фронт-офис для военных и их семей
"Хаб Ветеран". Фото: Силы обороны юга Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе планируется открыть фронт-офис сервисного центра "Хаб Ветеран" до 1 октября. Этот центр будет размещен на базе Центра предоставления административных услуг и создан для оказания помощи военным и их семьям в процессе адаптации по возвращению в гражданскую жизнь.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Основные направления деятельности центра включают в себя:

  • Социальные услуги, направленные на поддержку ветеранов и их семей в разных аспектах их жизни.
  • Юридическая защита, которая поможет ветеранам в решении юридических вопросов и защите их прав.
  • Консультации и советы специалистов в таких областях как лечение, реабилитация, психологическая поддержка, трудоустройство, а также открытие собственного бизнеса.

Фронт-офис "Хаб Ветеран" создан с целью облегчить переход военных с военного на гражданскую жизнь и предоставить им необходимую помощь и поддержку.

Напомним, в ТЦК и СП объяснили, как поступать украинскому военному в случае ранения на службе и что нужно сделать, чтобы получить денежную помощь. Для этого есть определенный метод действий.

Кроме того, для участников боевых действий (УБД) в Украине предусмотрены льготы и финансовая помощь. Они могут получить грант от государства для старта или развития собственного дела. Средства можно получить в рамках программы есть Работа.

Отметим, если ранее военным для получения статуса участника боевых действий необходимо было собрать ряд бумаг с подписями и доказательствами участия в мероприятиях по обороне и защите государства. Наконец-то Правительство поддержало упрощенную процедуру, уменьшив количество необходимых документов.

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