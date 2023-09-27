В Одессе открыли карьерный хаб "ВОНА": как он поможет женщинам

Хаб для поддержки женщин в Ивано-Франковске. Фото: Одесский городской совет

Одесский городской совет вместе с Фондом ООН в области народонаселения в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании для реализации проекта "Комплексный подход к решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек в Украине". Этот проект стал еще одним шагом в развитии социальной поддержки для женщин.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Карьерный хаб "ВОНА"

В Одессе был представлен новый совместный проект — "ВОНА-хаб". Эта инициатива направлена на развитие профессионального потенциала и финансовой самодостаточности женщин, ставших жертвами домашнего и гендерно обусловленного насилия или находящихся в группе риска. Название карьерного хаба "ВОНА" состоит из первых букв четырех слов — "Вільна, Окрилена, Незалежна, Амбітна".

Открытие хаба "ВОНА". Фото: Одесский городской совет

Участники мероприятия обсудили важные вопросы, связанные с экономической зависимостью женщин и насилием в семье. Хаб "ВОНА" предлагает разные услуги для женщин, которые ищут поддержку и возможности развития. Они могут получить консультации от карьерного советника, психолога.

Карьерный хаб "ВОНА" — это место, где женщины могут найти поддержку, получить работу и учиться чему-то новому. Эта инициатива направлена на повышение самооценки и самостоятельности женщин, чтобы они могли лучше обеспечивать себя и свою семью.

Напомним, в Одессе планируется открыть фронт-офис сервисного центра "Хаб Ветеран" до 1 октября. Этот центр будет размещен на базе Центра предоставления административных услуг и создан для оказания помощи военным и их семьям в процессе адаптации по возвращению в гражданскую жизнь.