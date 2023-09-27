Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе открыли карьерный хаб "ВОНА": как он поможет женщинам arrow

В Одессе открыли карьерный хаб "ВОНА": как он поможет женщинам

27 сентября 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе открыли карьерный хаб "ВОНА": как он поможет женщинам
Хаб для поддержки женщин в Ивано-Франковске. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский городской совет вместе с Фондом ООН в области народонаселения в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании для реализации проекта "Комплексный подход к решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек в Украине". Этот проект стал еще одним шагом в развитии социальной поддержки для женщин.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Карьерный хаб "ВОНА"

В Одессе был представлен новый совместный проект — "ВОНА-хаб". Эта инициатива направлена на развитие профессионального потенциала и финансовой самодостаточности женщин, ставших жертвами домашнего и гендерно обусловленного насилия или находящихся в группе риска. Название карьерного хаба "ВОНА" состоит из первых букв четырех слов — "Вільна, Окрилена, Незалежна, Амбітна".

Открытие хаба "ОНА". Фото: Одесский городской совет
Открытие хаба "ВОНА". Фото: Одесский городской совет

Участники мероприятия обсудили важные вопросы, связанные с экономической зависимостью женщин и насилием в семье. Хаб "ВОНА" предлагает разные услуги для женщин, которые ищут поддержку и возможности развития. Они могут получить консультации от карьерного советника, психолога.

Карьерный хаб "ВОНА" — это место, где женщины могут найти поддержку, получить работу и учиться чему-то новому. Эта инициатива направлена на повышение самооценки и самостоятельности женщин, чтобы они могли лучше обеспечивать себя и свою семью.

Напомним, в Одессе планируется открыть фронт-офис сервисного центра "Хаб Ветеран" до 1 октября. Этот центр будет размещен на базе Центра предоставления административных услуг и создан для оказания помощи военным и их семьям в процессе адаптации по возвращению в гражданскую жизнь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз