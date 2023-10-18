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У одесской экстренной медицины может появиться новый руководитель

18 октября 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Главу одесской экстренной медицины планируют уволить
Врач ставит диагноз. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют уволить руководителя областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Речь идет об Ирине Парамоновой, которая не обосновала расходы медицинского учреждения за год.

Об этом Новинам.LIVE сообщили работники медицинского центра.

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Известно, что проверка выявила нарушения в работе центра и неверное распределение средств, выделенных НСЗУ, о которых Парамонова не смогла отчитаться. Речь идет именно о 700 миллионах гривен в год.

Во время профильного совещания глава Одесской ОВА Олег Кипер предложил Парамоновой написать заявление на увольнение по собственному желанию. Если же заявление будет написано, то за увольнение ее с должности должны будут проголосовать еще депутаты.

Что известно об Ирине Парамоновой

Ирину Парамонову назначил на должность 15 марта председатель Одесского областного совета Григорий Диденко.

Между тем бывший руководитель этого некоммерческого предприятия Владислав Терлецкий сейчас судится с Одесской областной государственной администрацией из-за своего увольнения и назначения Игоря Пастернака.

Напомним, Городская клиническая больница №10 в городе Одессе усовершенствует свои медицинские услуги, внедряя современную службу телемедицины. Это решение позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам в ситуациях.

Также мы писали, что в Одессе активно расширяется сеть служб психологической помощи, и это очень важный шаг для ментального здоровья граждан. Недавно в Центре первичной медико-санитарной помощи №16 открыли кабинет психологической помощи, что стало очередным достижением в рамках программы "Ти як?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.

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