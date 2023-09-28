“Ти як?”: в Одесі відкрили кабінет безплатної психологічної допомоги

Розмова з психологом. Фото: Одеська міська рада

В Одесі активно розширюється мережа служб психологічної допомоги, і це надзвичайно важливий крок для ментального здоров'я громадян. Нещодавно у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №16 відкрили кабінет психологічної допомоги, що стало черговим досягненням в рамках програми "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Кабінет психологічної допомоги у ЦПМСД №16 розташований за адресою: вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2, кабінет 327. Попередній запис можна зробити за номером телефону: (063)185 91 66. І найголовніше, ця психологічна підтримка надається безплатно.

"Дуже важливо, щоб українці звернули увагу на свій емоційний стан і взяли відповідальність за нього. А програма ментального здоров’я "Ти як?"допоможе знаходити в собі сили щодня, навчитися піклуватися про себе, опановувати стрес, тривогу, гнів тощо. Своєчасна консультація психолога збереже нерви і налагодить емоційний стан", — зазначає психолог ЦПМСД №16 Ірина Лук'яненко.

Психологічна підтримка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Ця ініціатива стала частиною розширення Програми "Ти як?" в Одесі, в рамках якої всі Центри первинної медико-санітарної допомоги, дитячі поліклініки та дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резніка уклали угоди з Національною службою здоров'я України за державним пакетом медичних гарантій "Супровід і лікування дорослих і дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

Крім цього, у ЦПМСД №4 та №5, спільно з міжнародною гуманітарною організацією FHI 360, були створені інтегровані центри, де надається медико-психологічна, соціальна та юридична допомога внутрішньо переміщеним особам, а також постраждалим від гендерно зумовленого насильства, зокрема і внаслідок воєнних дій на території України.

Нагадаємо, Одеська міська рада разом із Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні підписали Меморандум про взаєморозуміння для реалізації проєкту "Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні". Цей проєкт став черговим кроком у розвитку соціальної підтримки для жінок.