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"Ты как?": в Одессе открыли кабинет бесплатной психологической помощи

28 сентября 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Ты как?": в Одессе открыли кабинет бесплатной психологической помощи
Разговор с психологом. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе активно расширяется сеть служб психологической помощи, и это очень важный шаг для ментального здоровья граждан. Недавно в Центре первичной медико-санитарной помощи №16 открыли кабинет психологической помощи, что стало очередным достижением в рамках программы "Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Кабинет психологической помощи в ЦПМСП №16 расположен по адресу: ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2, кабинет 327. Предварительную запись можно сделать по телефону: (063)185 91 66. И самое главное, эта психологическая поддержка предоставляется бесплатно.

"Очень важно, чтобы украинцы обратили внимание на свое эмоциональное состояние и взяли ответственность за него. А программа ментального здоровья "Ты как?" поможет находить в себе силы каждый день, научиться заботиться о себе, овладевать стрессом, тревогой, гневом и т.п. Консультация психолога сохранит нервы и наладит эмоциональное состояние", — отмечает психолог ЦПМСП №16 Ирина Лукьяненко.

Психологическая поддержка в Ивано-Франковске. Фото: Новости.
Психологическая поддержка в Ивано-Франковске. Фото: Одесский городской совет

Эта инициатива стала частью расширения программы "Ты как?" в Одессе, в рамках которой все Центры первичной медико-санитарной помощи, детские поликлиники и детский консультативно-диагностический центр им. Б.Я. Резника заключили соглашения с Национальной службой здоровья Украины по государственному пакету медицинских гарантий "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

Кроме этого, в ЦПМСП №4 и №5 совместно с международной гуманитарной организацией FHI 360 были созданы интегрированные центры, где оказывается медико-психологическая, социальная и юридическая помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшим от гендерно обусловленного насилия, в том числе и в результате военных действий на территории Украины.

Напомним, Одесский городской совет вместе с Фондом ООН в области народонаселения в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании для реализации проекта "Комплексный подход к решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек в Украине". Этот проект стал еще одним шагом в развитии социальной поддержки для женщин.

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