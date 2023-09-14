Українські зірки підтримують психологічний стан дітей з Одещини

Ектор Хіменес-Браво проводив майстер-клас для дітей Одещини. Фото: google

На початку 2023 року фонд "Діти Героїв" взяв під свою опіку понад 2000 дітей, однак ця цифра зростає і зараз перевищує понад 6200 дітей. Серед цих дітей близько 500 осіб з Одеської області.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла співзасновниця благодійного фонду "Діти Героїв" Валерія Абдал.

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"За час повномасштабного вторгнення у нас 6200 дітей під опікою. На початку лютого 2023 було понад 2000 дітей. Це жахлива трагедія. І це тільки діти нашого фонду", — розповіла Валерія Абдал.

Вона додала, що перед Днем захисту дітей підопічні фонду отримали подарунки, і близько 1500 дітей отримали набори для школи до 1 вересня.

Міжнародні заходи та підтримка зірок

Підопічні фонду також беруть участь у міжнародних заходах. Фонд також організовує онлайн та офлайн зустрічі дітей з відомими українськими зірками.

"До нас в онлайн-форматі приєднувалися Magic Five, Alyona Alyona, Леся Нікітюк, Дмитро Комаров, Андрій Бедняков, Ольга Харлан, Надія Дорофєєва. Ектор Хіменес-Браво особисто проводив майстер-клас для дітей Одещини. Зараз діти дуже чекають на Дзідзьо. Хотілось би також запросити "Монатіка"", — розповіла співзасновниця фонду.

Психологічні табори для дітей

Крім цього, завдяки пожертвам фонду, 623 дітей отримали медичну страховку. Діти та їхні опікуни також регулярно отримують психологічні консультації та додаткові уроки з англійської та української мов, математики. Фонд надає цю допомогу також для підопічних, які знаходяться за кордоном.

"Також ми організовуємо для наших дітей психологічні табори та табори для відпочинку. Такі табори були вже за кордоном, у Миколаївській області, на Закарпатті. За час роботи фонду табори відвідали 1000 дітей", — розповіла Валерія Абдал.

Нагадаємо, деякі маленькі українці отримають грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Йдеться про малюків загиблих батьків-військових.