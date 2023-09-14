Украинские звезды поддерживают психологическое состояние детей из Одесчины

Эктор Хименес-Браво проводил мастер-класс для детей Одесской области. Фото: google

В начале 2023 фонд "Дети Героев" взял под свою опеку чуть более 2000 детей, однако эта цифра растет и сейчас превышает более 6200 детей. Среди этих детей около 500 человек из Одесской области.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала соучредительница благотворительного фонда "Дети Героев" Валерия Абдал.

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Помощь детям во время войны

"За время полномасштабного вторжения у нас 6200 детей на попечении. В начале февраля 2023 года было более 2000 детей. Это ужасная трагедия. И это только дети нашего фонда", — рассказала Валерия Абдал.

Она добавила, что перед Днем защиты детей подопечные фонда получили подарки и около 1500 детей получили наборы для школы до 1 сентября.

Международные мероприятия и поддержка звезд

Подопечные фонда также принимают участие в международных мероприятиях. Фонд также организует онлайн и офлайн встречи детей с известными украинскими звездами.

"К нам в онлайн-формате присоединялись Magic Five, Alyona Alyona, Леся Никитюк, Дмитрий Комаров, Андрей Бедняков, Ольга Харлан, Надежда Дорофеева. Эктор Хименес-Браво лично проводил мастер-класс для детей Одесщины. Сейчас дети очень ждут Дзидзо. Хотелось бы также пригласить "Монатика"", — рассказала соучредитель фонда.

Психологические лагеря для детей

Кроме этого, благодаря пожертвованиям фонда, 623 детей получили медицинскую страховку. Дети и их опекуны также регулярно получают психологические консультации и дополнительные уроки по английскому и украинскому языкам, математике. Фонд оказывает эту помощь также для подопечных, которые находятся за границей.

"Также мы организовываем для наших детей психологические лагеря и лагеря для отдыха. Такие лагеря были уже за границей, в Николаевской области, на Закарпатье. За время работы фонда лагеря посетили 1000 детей", — рассказала Валерия Абдал.

Напомним, некоторые маленькие украинцы получат пособие в размере 5 тыс. гривен. Речь идет о малышах погибших родителей-военных.