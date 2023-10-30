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В Одессе назначили нового председателя областной экстренной медицины

30 октября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе назначили нового председателя областной экстренной медицины
Новый глава экстренной медицины Одесской области Светлана Изосимова. Фото: Центр Экстренной Медицинской Помощи и Медицины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе избрали новую руководительницу областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Ею стала Светлана Изосимова, ранее возглавлявшая областной центр социально значимых болезней.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.

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Отметим, что решение о назначении подписал глава Одесской ОВА Олег Кипер, а представил новую руководительницу экстренной медицины директор областного департамента здравоохранения Александр Курмышев.

"Поздравляем Светлану с назначением и надеемся на плодотворное сотрудничество, которое принесет Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области развитие и позитивные изменения. Вместе к Победе", — говорится в сообщении ведомства.

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Распоряжение о назначении. Фото: скриншот

Что известно о Светлане Изосимовой

Уроженка Одесчины из семьи врачей окончила Одесский национальный медицинский университет и работает в системе здравоохранения уже около 20 лет. До недавнего времени возглавляла "Одесский областной центр социально значимых болезней", а во времена пандемии коронавируса являлась членом областного штаба по ликвидации CОVID-19. Проявила себя кризисным менеджером и эффективным управленцем.

Напомним, мы писали, что предыдущую главу экстренной медицины Ирину Парамонову со скандалом уволили. Медработница не обосновала расходы медицинского учреждения за год.

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