В Раздельной отец убил сына, потому что тот мало зарабатывал

Мало зарабатывал — в Одесской области отец решил воспитать сына ножом в живот
В Раздельной отец, разозлившись на сына, ударил его ножом в живот. Тот скончался в больнице. Теперь мужчине грозит до 10 лет за решеткой.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Семейная ссора
По данным следствия, 34-летний мужчина и его 58-летний отец поссорились, когда вместе употребляли алкоголь. Отец обвинял сына, что тот мало зарабатывает и недостаточно вкладывает деньги в общее жилье. Во время ссоры старший мужчина схватил нож и ударил младшего в живот.
Поняв, что он натворил, нападающий вызвал "скорую". Раненого отвезли в больницу, где на следующий день он умер, не приходя в сознание.
Отец находится под стражей. Ему сообщили о подозрении в причинении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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