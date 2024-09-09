В Раздельной отец убил сына, потому что тот мало зарабатывал

Полицейская на месте преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

В Раздельной отец, разозлившись на сына, ударил его ножом в живот. Тот скончался в больнице. Теперь мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Семейная ссора

По данным следствия, 34-летний мужчина и его 58-летний отец поссорились, когда вместе употребляли алкоголь. Отец обвинял сына, что тот мало зарабатывает и недостаточно вкладывает деньги в общее жилье. Во время ссоры старший мужчина схватил нож и ударил младшего в живот.

Поняв, что он натворил, нападающий вызвал "скорую". Раненого отвезли в больницу, где на следующий день он умер, не приходя в сознание.

Отец находится под стражей. Ему сообщили о подозрении в причинении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.