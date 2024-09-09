У Кілії знайшли косметичну ємність, якій дві тисячі років

Керамічна ємність, в якій за античних часів робили косметику. Фото:Facebook/Олег Курносов

На місці розкопок у Кілії виявили косметичну приналежність античних часів. Археологи припускають, що ця річ могла належати молодій жінці, яка жила у цій місцевості більше двох тисячі років тому.

Про це розповів у групі "Кілія — найдавніше місто України" у Facebook краєзнавець Олег Курносов.

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Дослідник відшукав косметичну ємність, в якій за античних часів перетирали черепашки, роблячи таким чином перламутрову пудру, яку потім наносили на повіки.

За словами Курносова, раніше поруч він знайшов декілька шпильок, намистину і бронзовий накісник, який жінки вплітали у коси.

"Тепер можна з легкістю уявити ту привабливу, довгокосу дівчину з античного міста, яка, прикрашаючи себе на цьому місці понад двох тисяч років тому загубила свою улюблену косметичку", — припускає краєзнавець.

Відзначимо, що у Північному Причорномор’ї, в тому числі на території нинішньої Одеської області, в античні часи існували давногрецькі колонії.