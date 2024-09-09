В Килии нашли косметическую емкость, которой две тысячи лет

Керамическая емкость, в которой в античное время делали косметику. Фото:Facebook/Олег Курносов

На месте раскопок в Килие была обнаружена косметическая принадлежность античных времен. Археологи предполагают, что эта вещь могла принадлежать молодой женщине, жившей в этой местности более двух тысяч лет назад.

Об этом рассказал в группе "Килия - самый древний город Украины" в Facebook краевед Олег Курносов.

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Необычная находка

Исследователь отыскал косметическую емкость, в которой в античное время перетирали ракушки, делая таким образом перламутровую пудру, наносившуюся на веки.

По словам Курносова, ранее рядом он нашел несколько шпилек, бусы и бронзовый накосник, который женщины вплетали в косы.

"Теперь можно с легкостью представить ту привлекательную, длиннокосую девушку из античного города, которая, украшая себя на этом месте более двух тысяч лет назад, потеряла свою любимую косметичку", - предполагает краевед.

Отметим, что в Северном Причерноморье, в том числе на территории нынешней Одесской области, в античные времена существовали древнегреческие колонии.