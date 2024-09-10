У ДТП в Одесы загинула пасажирка мотоциклу

Через смертельну ДТП на проспекті Небесної Сотні сильні затори. Фото: Новини.LIVE

На проспекті Небесної Сотні, перед ринком "Селянка", сталася аварія. Одна людина загинула. Рух в обох напрямках сильно ускладнений.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

За попередньою інформацією, мотоцикл врізався ззаду в автомобіль Hyundai. Водію мотоцикла надається допомога, дівчина-пасажирка загинула на місці.

У ДТП загинула дівчина. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що поблизу місця аварії тривають ремонтні роботи. На проспекті сильний затор, водіям варто враховувати це під час складання маршруту руху.

Як діяти, якщо потрапили у ДТП

Негайно зупиніть транспортний засіб і залишайтеся на місці події;

Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки;

Надайте медичну допомогу постраждалим, викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги або зверніться за допомогою до присутніх.

Якщо всі перераховані вище дії неможливі, відвезіть потерпілого до найближчого лікувального закладу, попередньо зафіксувавши розташування слідів ДТП і положення транспортного засобу після його зупинки. У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого поверніться на місце події;