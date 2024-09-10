Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Смертельна ДТП на проспекті Небесної Сотні в Одесі — на дорозі сильний затор arrow

Смертельна ДТП на проспекті Небесної Сотні в Одесі — на дорозі сильний затор

10 вересня 2024 09:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У ДТП в Одесы загинула пасажирка мотоциклу
Через смертельну ДТП на проспекті Небесної Сотні сильні затори. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На проспекті Небесної Сотні, перед ринком "Селянка", сталася аварія. Одна людина загинула. Рух в обох напрямках сильно ускладнений.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

За попередньою інформацією, мотоцикл врізався ззаду в автомобіль Hyundai. Водію мотоцикла надається допомога, дівчина-пасажирка загинула на місці.

Смертельна ДТП на проспекті Небесної Сотні в Одесі — на дорозі сильний затор - фото 1
У ДТП загинула дівчина. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що поблизу місця аварії тривають ремонтні роботи. На проспекті сильний затор, водіям варто враховувати це під час складання маршруту руху.

Як діяти, якщо потрапили у ДТП

  • Негайно зупиніть транспортний засіб і залишайтеся на місці події;
  • Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки;
  • Надайте медичну допомогу постраждалим, викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги або зверніться за допомогою до присутніх.

Якщо всі перераховані вище дії неможливі, відвезіть потерпілого до найближчого лікувального закладу, попередньо зафіксувавши розташування слідів ДТП і положення транспортного засобу після його зупинки. У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого поверніться на місце події;

  • повідомте про аварію на лінію 102, запишіть прізвища та адреси очевидців і чекайте прибуття поліцейських;
  • вживайте всіх можливих заходів для збереження слідів події та їх огородження, організуйте об'їзд місця події;
  • до проведення медичного огляду не вживайте алкоголь, наркотики або лікарські препарати, виготовлені на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки), — йдеться в повідомленні поліції;
  • повідомте про те, що трапилося, своїй страховій компанії та в разі серйозної аварії викликайте страхового агента і юриста.

Також важливі новини дня по темі:

ДТП Одеса Одеська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:28 У Київській області ДСНС врятувала село від масштабної пожежі

10:25 У ДПСУ показали, як прикордонники "мінуснули" російську піхоту та військову техніку

10:19 РФ вкотре атакувала Харківщину — в ОВА повідомили про постраждалих та руйнування

10:13 Оренда житла для військових — в Україні змінили процедуру отримання компенсацій

10:10 На Львівщині за 24 млн гривень відремонтують 1 кілометр дороги

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

10:08 У Польщі заявили про викриття диверсантів, які діяли на замовлення РФ та Білорусі

10:01 Атака дронів на Росію — в Підмосков'ї пошкоджено понад 50 квартир

09:48 Загроза ракетного обстрілу Одещини — у Чорному морі носій "Калібрів"

09:47 У Литві на декількох об'єктах з'явилася символіка РФ, якою маркують військову техніку

09:42 Пільги для ветеранів — військовий розкрив нюанси та проблеми

10:28 У Київській області ДСНС врятувала село від масштабної пожежі

10:25 У ДПСУ показали, як прикордонники "мінуснули" російську піхоту та військову техніку

10:19 РФ вкотре атакувала Харківщину — в ОВА повідомили про постраждалих та руйнування

10:13 Оренда житла для військових — в Україні змінили процедуру отримання компенсацій

10:10 На Львівщині за 24 млн гривень відремонтують 1 кілометр дороги

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

10:08 У Польщі заявили про викриття диверсантів, які діяли на замовлення РФ та Білорусі

10:01 Атака дронів на Росію — в Підмосков'ї пошкоджено понад 50 квартир

09:48 Загроза ракетного обстрілу Одещини — у Чорному морі носій "Калібрів"

09:47 У Литві на декількох об'єктах з'явилася символіка РФ, якою маркують військову техніку

09:42 Пільги для ветеранів — військовий розкрив нюанси та проблеми

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

9 вересня 2024

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже