У ДТП в Одесы загинула пасажирка мотоциклу

Смертельна ДТП на проспекті Небесної Сотні в Одесі — на дорозі сильний затор
На проспекті Небесної Сотні, перед ринком "Селянка", сталася аварія. Одна людина загинула. Рух в обох напрямках сильно ускладнений.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
За попередньою інформацією, мотоцикл врізався ззаду в автомобіль Hyundai. Водію мотоцикла надається допомога, дівчина-пасажирка загинула на місці.
Зазначимо, що поблизу місця аварії тривають ремонтні роботи. На проспекті сильний затор, водіям варто враховувати це під час складання маршруту руху.
Як діяти, якщо потрапили у ДТП
- Негайно зупиніть транспортний засіб і залишайтеся на місці події;
- Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки;
- Надайте медичну допомогу постраждалим, викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги або зверніться за допомогою до присутніх.
Якщо всі перераховані вище дії неможливі, відвезіть потерпілого до найближчого лікувального закладу, попередньо зафіксувавши розташування слідів ДТП і положення транспортного засобу після його зупинки. У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого поверніться на місце події;
- повідомте про аварію на лінію 102, запишіть прізвища та адреси очевидців і чекайте прибуття поліцейських;
- вживайте всіх можливих заходів для збереження слідів події та їх огородження, організуйте об'їзд місця події;
- до проведення медичного огляду не вживайте алкоголь, наркотики або лікарські препарати, виготовлені на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки), — йдеться в повідомленні поліції;
- повідомте про те, що трапилося, своїй страховій компанії та в разі серйозної аварії викликайте страхового агента і юриста.
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