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Багатьом одеситам відключать світло до вечора — адреси

29 лютого 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Багатьом одеситам відключать світло до вечора — адреси
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 29 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ: 

  • Балківська, 130;
  • Заньковецької, 10-14;
  • сквер Георгія Гамова, 3,15,17,19;
  • Овідіопольська дорога, 3 — 73;
  • 3-я Овідіопольська дорога, 7;
  • Канатна — усі будинки;
  • пров. Бісквітний — усі будинки;
  • пров. Слєпньова — усі будинки;
  • Слєпньова — усі будинки;
  • 2-а Станційна — усі будинки;
  • Селекційна — усі будинки;
  • Селекціонерів — усі будинки;
  • Тракторна — усі будинки;
  • 1-а Станційна —усі будинки;
  • 3-я Станційна— усі будинки;
  • М’ясоїдівська — усі будинки;
  • Генерала Ватутін, —усі будинки;
  • Болгарська — усі будинки;
  • пров. 1-й Моторний  — усі будинки;
  • пров. 2-й Моторний — усі будинки.

​Північний РЕМ:

  • Генерала Бочарова, 44,46, ;
  • Семена Палія, 120;
  • Отамана Головатого,102; 
  • Чорноморського Козацтва — усі будинки;
  • пров. Людмили Гінзбург — усі будинки;
  • пров. Оранжерейний — усі будинки;
  • Хуторська — усі будинки;
  • Академіка Панкратової — усі будинки;
  • Хавкіна — усі будинки;
  • пров. Цементний — усі будинки;
  • Котляревського, усі будинки;
  • Кругова — усі будинки;
  • Геологічна — усі будинки;
  • Степова — усі будинки;
  • пров. Хуторський — усі будинки;
  • пров. Шебелинський —  усі будинки;
  • пров. 4-й Деревообробний — усі будинки.

Південний РЕМ:

  • Академіка Корольова, 48;
  • Олександра Невського, 34 — 82;
  • Чернігівська, 2;
  • Ільфа і Петрова, 29.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.


Нагадаємо, що кожного місяця в Україні відбуваються зміни у порядку нарахування податків, тарифів на комунальні послуги, пенсій тощо. Уряд оголосив про намір провести у березні індексацію пенсійних виплат, а також запровадив нові правила призначення допомоги переселенцям. Крім того, наступного місяця також розпочнеться процес реєстрації на Національний мультипредметний тест для випускників.

Також ми писали про міфи про передачу показань лічильника. В Енергокомпанії YASNO опублікували інструкцію, як правильно передавати дані лічильників, щоб забезпечити коректне щомісячне нарахування за використану електроенергію.

 

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