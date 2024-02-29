Багатьом одеситам відключать світло до вечора — адреси

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 29 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Балківська, 130;

Заньковецької, 10-14;

сквер Георгія Гамова, 3,15,17,19;

Овідіопольська дорога, 3 — 73;

3-я Овідіопольська дорога, 7;

Канатна — усі будинки;

пров. Бісквітний — усі будинки;

пров. Слєпньова — усі будинки;

Слєпньова — усі будинки;

2-а Станційна — усі будинки;

Селекційна — усі будинки;

Селекціонерів — усі будинки;

Тракторна — усі будинки;

1-а Станційна —усі будинки;

3-я Станційна— усі будинки;

М’ясоїдівська — усі будинки;

Генерала Ватутін, —усі будинки;

Болгарська — усі будинки;

пров. 1-й Моторний — усі будинки;

пров. 2-й Моторний — усі будинки.

​Північний РЕМ:

Генерала Бочарова, 44,46, ;

Семена Палія, 120;

Отамана Головатого,102;

Чорноморського Козацтва — усі будинки;

пров. Людмили Гінзбург — усі будинки;

пров. Оранжерейний — усі будинки;

Хуторська — усі будинки;

Академіка Панкратової — усі будинки;

Хавкіна — усі будинки;

пров. Цементний — усі будинки;

Котляревського, усі будинки;

Кругова — усі будинки;

Геологічна — усі будинки;

Степова — усі будинки;

пров. Хуторський — усі будинки;

пров. Шебелинський — усі будинки;

пров. 4-й Деревообробний — усі будинки.

Південний РЕМ:

Академіка Корольова, 48;

Олександра Невського, 34 — 82;

Чернігівська, 2;

Ільфа і Петрова, 29.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.



Нагадаємо, що кожного місяця в Україні відбуваються зміни у порядку нарахування податків, тарифів на комунальні послуги, пенсій тощо. Уряд оголосив про намір провести у березні індексацію пенсійних виплат, а також запровадив нові правила призначення допомоги переселенцям. Крім того, наступного місяця також розпочнеться процес реєстрації на Національний мультипредметний тест для випускників.



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