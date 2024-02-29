Багатьом одеситам відключать світло до вечора — адреси
Сьогодні, 29 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Балківська, 130;
- Заньковецької, 10-14;
- сквер Георгія Гамова, 3,15,17,19;
- Овідіопольська дорога, 3 — 73;
- 3-я Овідіопольська дорога, 7;
- Канатна — усі будинки;
- пров. Бісквітний — усі будинки;
- пров. Слєпньова — усі будинки;
- Слєпньова — усі будинки;
- 2-а Станційна — усі будинки;
- Селекційна — усі будинки;
- Селекціонерів — усі будинки;
- Тракторна — усі будинки;
- 1-а Станційна —усі будинки;
- 3-я Станційна— усі будинки;
- М’ясоїдівська — усі будинки;
- Генерала Ватутін, —усі будинки;
- Болгарська — усі будинки;
- пров. 1-й Моторний — усі будинки;
- пров. 2-й Моторний — усі будинки.
Північний РЕМ:
- Генерала Бочарова, 44,46, ;
- Семена Палія, 120;
- Отамана Головатого,102;
- Чорноморського Козацтва — усі будинки;
- пров. Людмили Гінзбург — усі будинки;
- пров. Оранжерейний — усі будинки;
- Хуторська — усі будинки;
- Академіка Панкратової — усі будинки;
- Хавкіна — усі будинки;
- пров. Цементний — усі будинки;
- Котляревського, усі будинки;
- Кругова — усі будинки;
- Геологічна — усі будинки;
- Степова — усі будинки;
- пров. Хуторський — усі будинки;
- пров. Шебелинський — усі будинки;
- пров. 4-й Деревообробний — усі будинки.
Південний РЕМ:
- Академіка Корольова, 48;
- Олександра Невського, 34 — 82;
- Чернігівська, 2;
- Ільфа і Петрова, 29.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що кожного місяця в Україні відбуваються зміни у порядку нарахування податків, тарифів на комунальні послуги, пенсій тощо. Уряд оголосив про намір провести у березні індексацію пенсійних виплат, а також запровадив нові правила призначення допомоги переселенцям. Крім того, наступного місяця також розпочнеться процес реєстрації на Національний мультипредметний тест для випускників.
Також ми писали про міфи про передачу показань лічильника. В Енергокомпанії YASNO опублікували інструкцію, як правильно передавати дані лічильників, щоб забезпечити коректне щомісячне нарахування за використану електроенергію.
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