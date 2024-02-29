Многим одесситам отключат свет до вечера — адреса

Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 29 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

Балковская, 130;

Заньковецкой, 10 — 14;

сквер Георгия Гамова, 3,15,17,19;

Овидиопольская дорога, 3 — 73;

3-я Овидиопольская дорога, 7;

Канатная — все дома;

пер. Бисквитный — все дома;

пер. Слепнева — все дома;

Слепнева — все дома;

2-я Станционная — все дома;

Селекционная — все дома;

Селекционеров — все дома;

Тракторная — все дома;

1-я Станционная — все дома;

3-я Станционная — все дома;

Мясоедовская — все дома;

Генерала Ватутин, все дома;

Болгарская — все дома;

пер. 1-й Моторный — все дома;

пер. 2-й Моторный — все дома.

​Северный РЭС:

Генерала Бочарова, 44,46, ;

Семена Палия, 120;

Атамана Головатого,102;

Черноморского Казачества — все дома;

пер. Людмилы Гинзбург — все дома;

пер. Оранжерейный — все дома;

Хуторская — все дома;

Академика Панкратовой — все дома;

Хавкина — все дома;

пер. Цементный — все дома;

Котляревского — все дома;

Круговая — все дома;

Геологическая — все дома;

Степная — все дома;

пер. Хуторской — все дома;

пер. Шебелинский — все дома;

пер. 4-й Деревообрабатывающий — все дома.

Южный РЭС:

Академика Королева, 48;

Александра Невского, 34 — 82;

Черниговская, 2;

Ильфа и Петрова, 29.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.



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