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Багряне небо над Одещиною — еколог пояснив незвичне явище

11 травня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Багряне небо над Одещиною — еколог пояснив незвичне явище
Північне сяйво над Одесою. Фото: Владислав Балінський
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вчора близько опівночі користувачі соцмереж на Одещині почали ділитися світлинами багряного неба. Зокрема, незвичне явище для України одночасно спостерігали майже у всьому регіоні. Метеорологи кажуть, що це пов’язано з активною фазою магнітних бур.

Кадрами північного сяйва на своїй сторінці в Facebook поділився еколог Владислав Балінський.

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За словами екоактивіста, це явище дійсно незвичне для нашого регіону, але останнім часом його спостерігають у багатьох країнах все частіше. Оскільки це відбувається у верхніх шарах атмосфери. Це не пов'язано з відбивною властивістю поверхні. 

"Атоми газів атмосфери Землі випускають фотони світла під час бомбардування іонізованими частинками сонячної плазми (сонячний вітер). Сила сонячного вітру безпосередньо залежить від сонячної активності, зовнішнім проявом якої також є так звані коронарні викиди", — написав Владислав Балінський.

Північне сяйво в Одесі, 10 травня
Північне сяйво можна було спостерігати в Одесі. Фото: Владислав Балінський

Він також додав, що сила сонячного вітру залежить від активності самого Сонця, зовнішнім проявом якої є також так звані коронарні викиди.

"Швидкість сонячного вітру десь у 250-1000 разів повільніше ніж швидкість світла, тому між виникненням потужних сонячних протуберанців (спалахів на сонці) і геомагнітними бурями, а також північного сяйва, яке вже стає звичним для нас проходить 2-3 дні", — каже еколог.

Багряне небо в Одесі, 10 травня
Багряне небо над будинками в Одесі. Фото: Владислав Балінський

Північне сяйво спостерігатиметься знову

Водночас як повідомили в Гідрометцентрі Чорного й Азовського морів, найближчої ночі за умови відсутності хмар таке явище можна буде спостерігати знову.

"Згідно з spaceweatherlive цієї ночі очікується помірна геомагнітна буря. Це означає, що при відсутності хмар, на півночі України, а також на півночі Одещини можна спостерігати Аврору", — написали у відомстві. 

Магнітні бурі 11 травня

Нагадаємо, за останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу Х2, які несуть небезпечний вплив на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні потужного космічного шторму, а сонячна активність буде високою.

Одеса
Сонце
магнітні бурі
Одеська область
Одеська ОДА
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