Багровое небо над Одесчиной — эколог объяснил необычное явление

Северное сияние над Одессой. Фото: Владислав Балинский

Вчера около полуночи пользователи соцсетей в Одесской области начали делиться фотографиями багрового неба. В частности, необычное явление для Украины одновременно наблюдалось почти во всем регионе. Метеорологи говорят, что это связано с активной фазой магнитных бурь.

Фотографиями северного сияния на своей странице в Facebook поделился эколог Владислав Балинский.

Читайте также:

Северное сияние над Одесской областью: что известно

По словам эко активиста, это явление действительно непривычно для нашего региона, но в последнее время его наблюдают во многих странах все чаще. Это происходит в верхних слоях атмосферы. Это не связано с отражательным свойством поверхности.

"Атомы газов атмосферы Земли испускают фотоны света во время бомбардировки ионизированными частицами солнечной плазмы (солнечный ветер). Сила солнечного ветра напрямую зависит от солнечной активности, внешним проявлением которой также являются так называемые коронарные выбросы", — написал Владислав Балинский.

Северное сияние можно наблюдать в Одессе. Фото: Владислав Балинский

Он также добавил, что сила солнечного ветра зависит от активности самого Солнца, внешним проявлением которой также являются так называемые коронарные выбросы.

"Скорость солнечного ветра где-то в 250-1000 раз медленнее скорости света, поэтому между возникновением мощных солнечных протуберанцев (вспышек на солнце) и геомагнитными бурями, а также северного сияния, которое уже становится привычным для нас проходит 2-3 дня", — говорит эколог.

Багровое небо над домами в Одессе. Фото: Владислав Балинский

Северное сияние будет наблюдаться снова

В то же время, как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в ближайшую ночь при условии отсутствия облаков такое явление можно будет наблюдать снова.

"Согласно spaceweatherlive этой ночью ожидается умеренная геомагнитная буря. Это означает, что при отсутствии облаков на севере Украины, а также на севере Одесчины можно наблюдать Аврору", — написали в ведомстве.

Магнитные бури 11 мая

Напомним, за последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса Х2, которые несут опасное влияние на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на уровне мощного космического шторма, а солнечная активность будет высокой.