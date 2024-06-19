Вибори президента у США: хто краще для України - Трамп чи Байден

Дебати кандидатів у президенти США. Фото: AFP

Вже восени у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. Сьогодні двома головними постатями залишаються чинний президент Джозеф Байден та кандидат від республіканців Дональд Трамп. Багато експертів прогнозують для України "американські гірки" за результатами голосування, адже від вибору кандидата може змінитися вектор щодо підтримки нашої країни.

Про те, чого чекати Україні, якщо переможе Дональд Трамп, журналісти Новини.LIVE запитали в офіцера військово-морських сил США у відставці Гарі Табаха.

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Наразі важко прогнозувати, що відбуватиметься у Чорному морі, адже переможця виборів ще немає. Думка експертів щодо кандидатури Трампа не однозначна, бо протягом довгого часу політик симпатизував кремлівському диктатору. А думку щодо війни в Україні змінив лише незадовго до президентських виборів у США.

"Все залежить від того, чи буде він зрештою президентом і в яку ситуацію вийде на той час Україна. Тому так далеко загадувати зараз складно", — говорить офіцер військово-морських сил США у відставці Гарі Табах.

Офіцер військово-морських сил США у відставці Гарі Табах.

Фото: Новини.LIVE

Що буде з Одесою

Впродовж усього повномасштабного вторгнення РФ постійно погрожувала окупацією Одеси. Військовий експерт не виключає того, що у разі остаточної поразки на Чорному морі ворог може в агонії почати бомбити місто "задля помсти" — так вони вже вчиняли влітку минулого року, коли протягом ночі було пошкоджено сотні цивільних будинків та Спасо-Преображенський собор.

"Я можу припустити, що це питання розглядається у Штатах. І вони прораховують, які можуть бути результати. Зі свого боку і Трамп розробляє план дій на такий випадок. Чому ви вважаєте, що вас може захистити тільки Байден? Що буде з Україною, якщо він залишиться президентом?" — додає ветеран.

Учасники форуму Black Sea Security Forum.

Фото: Новини.LIVE

Підтримка України слабшає?

Гарі Табах наголошує, що Україні потрібно налагоджувати відносини з Дональдом Трампом, адже "Байден надовго не затримається". На його думку, чинна адміністрація вже себе показала, і це час змінювати.

"Якщо він залишиться — це буде повільне задушення України, поки вона не помре як держава. Що змінюється за два роки? Лише чергові саміти та слова. Це все обіцянки. А де реальні дії? Ви боїтеся, що прийде Трамп, а зараз ситуація вас влаштовує? У вас все добре з Байденом?" — каже офіцер.

Президент США Джозеф Байден.

Фото: Gabriela Bhaskar

Крім того, військовий наголошує, що зараз в Америці тривають пікети проти чинної адміністрації, у тому числі й щодо недостатньої підтримки України. На Заході розуміють, що Росія не має перемогти. Але сьогодні ситуація лише погіршується для всіх.

Чим корисний Трамп?

Республіканська партія США від початку 2024 року активно почала допомагати Україні у війні з Росією. Йдеться як про виділення воєнної допомоги, так і про дипломатичну підтримку. Пан Табах зазначає, що користь Трампа-республіканця залежить від самої України та того, які відносини будуватимуть країни.

"Мені незрозуміло, чому сьогодні республіканці — Трамп, Макс, Рубіо, Десантіс — внесені до списку ворогів України. Це не допоможе ситуації, якщо він виграє. Трамп казав, що підтримає Україну та знизить ціни на нафту, а ворогам підніме. Він збирається економічно задушити Іран, Росію, Венесуелу. Тож чому всі так налаштовані проти?" — додає капітан першого рангу.

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik

Зараз на політичній арені США гаряча пора і від того, хто очолить Білий дім, залежатиме розвиток подій в Україні. Без підтримки нам буде набагато складніше відбивати нападки нашого ворога і звільняти свої території. Безумовно, Росія знову постарається вплинути на вибори в Штатах, адже пропагандистська машина запущена і працює на повну потужність. Але так чи інакше сьогодні необхідно налагоджувати стосунки з усіма кандидатами та заручатися їхньою підтримкою в майбутньому, доносячи правду суспільству про все, що відбувається в нас.