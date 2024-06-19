Выборы президента в США: к чему готовиться Украине

Дебаты кандидатов в президенты США. Фото: Reuters

Уже осенью в Соединенных Штатах Америки пройдут президентские выборы. Сегодня двумя главными фигурами остаются действующий президент Джозеф Байден и кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Многие эксперты прогнозируют для Украины "американские горки" по результатам голосования, ведь от выбора кандидата может измениться вектор поддержки нашей страны.

О том, чего ждать Украине, если победит Дональд Трамп, журналисты Новини.LIVE спросили офицера военно-морских сил США в отставке Гарри Табаха.

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Пока трудно прогнозировать, что будет происходить в Черном море, ведь победителя выборов еще нет. Мнения экспертов относительно кандидатуры Трампа не однозначны, потому что в течение долгого времени политик симпатизировал кремлевскому диктатору. А мнение о войне в Украине изменил лишь незадолго до президентских выборов в США.

"Все зависит от того, будет ли он в конце концов президентом и в какую ситуацию выйдет в то время Украина. Поэтому так далеко загадывать сейчас сложно", — говорит офицер военно-морских сил США в отставке Гарри Табах.

Офицер военно-морских сил США в отставке

Гарри Табах Фото: Новини.LIVE

Что будет с Одессой

На протяжении всего полномасштабного вторжения РФ постоянно угрожала оккупацией Одессы. Военный эксперт не исключает того, что в случае окончательного поражения на Черном море враг может в агонии начать бомбить город "из мести" — так они уже поступали летом прошлого года, когда ночью были повреждены сотни гражданских домов и Спасо-Преображенский собор.

"Я могу предположить, что этот вопрос рассматривается в Штатах. И они просчитывают, какие могут быть результаты. Со своей стороны и Трамп разрабатывает план действий на такой случай. Почему вы считаете, что вас может защитить только Байден? Что будет с Украиной, если он останется президентом?" — добавляет ветеран.

Участники форума Black Sea Security Forum.

Фото: Новини.LIVE

Поддержка Украины ослабевает?

Гарри Табах отмечает, что Украине нужно налаживать отношения с Дональдом Трампом, ведь "Байден надолго не задержится". По его мнению, действующая администрация уже себя показала, и это пора менять.

"Если он останется — это будет медленное удушение Украины, пока она не умрет как государство. Что меняется через два года? Только очередные саммиты и слова. Это все обещания. А где реальные действия? Вы боитесь, что придет Трамп, а сейчас ситуация вас устраивает? У вас все хорошо с Байденом?" — говорит офицер.

Президент США Джозеф Байден.

Фото: Gabriela Bhaskar

Кроме того, военный отмечает, что сейчас в Америке продолжаются пикеты против действующей администрации, в том числе относительно недостаточной поддержки Украины. На Западе понимают, что Россия не должна победить. Но сегодня ситуация только усугубляется для всех.

Чем полезен Трамп?

Республиканская партия США с начала 2024 активно начала помогать Украине в войне с Россией. Речь идет как о выделении военной помощи, так и о дипломатической поддержке. Господин Табах отмечает, что польза Трампа-республиканца зависит от самой Украины и от того, какие отношения будут строить страны.

"Мне непонятно, почему сегодня республиканцы — Трамп, Макс, Рубио, Десантис — внесены в список врагов Украины. Это не поможет ситуации, если он выиграет. Трамп говорил, что поддержит Украину и снизит цены на нефть, а врагам поднимет. Он собирается экономически задушить Иран, Россию, Венесуэлу. Так почему все так настроены против?" — добавляет капитан первого ранга.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Фото: Andrew Harnik

Сейчас на политической арене США горячая пора, и от того, кто возглавит Белый дом, будет зависеть развитие событий в Украине. Без поддержки нам будет гораздо сложнее отражать нападки нашего врага и освобождать свои территории. Безусловно, Россия снова попытается повлиять на выборы в Штатах, ведь пропагандистская машина запущена и работает на полную мощность. Но так или иначе сегодня необходимо налаживать отношения со всеми кандидатами и заручаться их поддержкой в будущем, донося правду обществу обо всем, что происходит у нас.