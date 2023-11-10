Старт опалювального сезону в Одесі відбудеться 13 листопада

Батареї одеситів стануть теплими вже з наступного тижня
Старт опалювального сезону в Одесі відбудеться вже в понеділок, 13 листопада. В першу чергу будуть підключені дитячі садочки, школи та лікарні.
Про це повідомляє директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.
"В першу чергу до централізованого опалення будуть підключені обʼєкти соціальної сфери: дитячі садочки, школи, лікарні. Другим етапом почнеться подача теплоносія в житлові будинки", — зазначила Ганна Позднякова.
Старт опалювального сезону на Одещині
- Подільськ — 10.11.2023
- Одеса — 13.11.2023
- Ізмаїл — 15.11.2023
- Теплодар — 15.11.2023
- Чорноморськ — 20.11.2023
- Білгород-Дністровський — 20.11.2023
- Южне — 20.11.2023
Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть оформити допомогу на сплату житлово-комунальних послуг на опалювальний сезон 2023-2024. Для того щоб отримати житлові субсидії, необхідно подати заяву та деякі документи.
Також ми писали, що прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють: Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.
Додамо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили клієнтам, що робити у разі надання неправильних даних про споживання природного газу. Помилку можна виправити кількома способами.
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