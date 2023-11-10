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Батареї одеситів стануть теплими вже з наступного тижня

10 листопада 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Старт опалювального сезону в Одесі відбудеться 13 листопада
Теплі батареї. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Старт опалювального сезону в Одесі відбудеться вже в понеділок, 13 листопада. В першу чергу будуть підключені дитячі садочки, школи та лікарні.

Про це повідомляє директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.

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"В першу чергу до централізованого опалення будуть підключені обʼєкти соціальної сфери: дитячі садочки, школи, лікарні. Другим етапом почнеться подача теплоносія в житлові будинки", — зазначила Ганна Позднякова.

Старт опалювального сезону на Одещині

  • Подільськ — 10.11.2023
  • Одеса — 13.11.2023
  • Ізмаїл — 15.11.2023
  • Теплодар — 15.11.2023
  • Чорноморськ — 20.11.2023
  • Білгород-Дністровський — 20.11.2023
  • Южне — 20.11.2023

Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть оформити допомогу на сплату житлово-комунальних послуг на опалювальний сезон 2023-2024. Для того щоб отримати житлові субсидії, необхідно подати заяву та деякі документи.

Також ми писали, що прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють: Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.

Додамо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили клієнтам, що робити у разі надання неправильних даних про споживання природного газу. Помилку можна виправити кількома способами.

 

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