Старт отопительного сезона в Одессе состоится 13 ноября

Теплые аккумуляторы. Фото: УНИАН

Старт отопительного сезона в Одессе состоится уже в понедельник, 13 ноября. В первую очередь будут подключены детские сады, школы и больницы.

Об этом сообщает директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

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" В первую очередь к централизованному отоплению будут подключены объекты социальной сферы: детские сады, школы, больницы. Вторым этапом начнется подача теплоносителя в жилые дома " — отметила Анна Позднякова.

Старт отопительного сезона в Одесской области

Подольск — 10.11

Одесса — 13.11

Измаил — 15.11

Теплодар — 15.11

Черноморск — 20.11

Белгород-Днестровский — 20.11

Южное — 20.11

Напомним, в Украине пенсионеры могут оформить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2023-2024. Чтобы получить жилищные субсидии, необходимо подать заявление и некоторые документы.

Также мы писали, что прогнозы на зиму неутешительны, специалисты призывают готовиться к худшему. Тем временем в ДТЭК уверяют: Одесская область готова к отопительному сезону. Все необходимые работы по восстановлению энергосистемы уже проведены.

Добавим, в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" объяснили клиентам, что делать в случае предоставления неправильных данных о потреблении природного газа. Ошибку можно исправить несколькими способами.