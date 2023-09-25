"Бавовна" в Криму: Гуменюк розповіла від чого залежить вдала атака ЗСУ

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська

Збройним силам України вдалось завдати влучного удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Перед кожною такою атакою триває важлива підготовча робота.

Про це в ефірі "Ми — Україна" повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Перед кожним таким ударом передує ціла низка підготовчих подій. Збір інформації й перевірка, виваження такої роботи, такого удару залежить від дуже багатьох факторів. Як на залік, він має виглядати бездоганно. Як з ударом по штабу ЧФ РФ, коли навіть окупаційна влада та колаборанти в захваті повідомили, що ніхто з цивільних не постраждав, жоден цивільний об’єкт не ушкоджено, тобто: "Браво, робота філігранна", — зазначила Наталя Гуменюк.

Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.

Додамо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабова ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.