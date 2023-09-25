"Бавовна" в Крыму: Гуменюк рассказала от чего зависит удачная атака ВСУ

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская

Вооруженным силам Украины удалось нанести точный удар по штабу Черноморского флота РФ. Перед каждой такой атакой идет важная подготовительная работа.

Об этом в эфире "Мы — Украина" сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Подготовка ВСУ к атакам

"Перед каждым таким ударом предшествует целый ряд подготовительных событий. Сбор информации и проверка, вытяжка такой работы, такого удара зависит от очень многих факторов. Как на зачет, он должен выглядеть безупречно. Коллаборанты в восторге сообщили, что никто из гражданских не пострадал, ни один гражданский объект не поврежден, то есть: "Браво, работа филигранна", — отметила Наталья Гуменюк.

Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

В Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. В результате успешного поражения много погибших и раненых оккупантов.