Бебі-бум в Одесі: кількість новонароджених зростає
В Одесі народилося 158 маленьких українців, це на 21 дитину більше, ніж попереднього тижня. Серед малюків лави одеситів поповнила одна двійня.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Кількісну перевагу з невеликим відривом здобули новонароджені дівчатка. На світ з'явилося 80 маленьких одеситок та 78 юних одеситів.
"Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, медперсонал перебуває на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.
Хто святкує іменини цього тижня
Вважається, що, якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.
- 31 липня: Опанас, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Ганна, Варвара, Єлизавета, Кирила, Люція.
- 1 серпня: Анатолій, Антон, Архіп, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Юхим, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Федір, Люція, Марта, Марфа, Уляна, Юліана.
- 2 серпня: Акакій, Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Хома, Євдокія, Єфросинія.
- 3 серпня: Олександр, Сава, Теодор, Федір.
- 4 серпня: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ян.
- 5 серпня: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.
- 6 серпня: Аркадій, Іларіон, Лев, Альона, Олена, Ілона, Ольга.
Нагадаємо, в Україні вагітним жінкам дозволять самостійно визначати дату виходу в декретну відпустку. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада.