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Бебі-бум в Одесі: кількість новонароджених зростає

31 липня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Бебі-бум в Одесі: кількість новонароджених зростає
Родина із новонародженою дитиною. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі народилося 158 маленьких українців, це на 21 дитину більше, ніж попереднього тижня. Серед малюків лави одеситів поповнила одна двійня.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Кількісну перевагу з невеликим відривом здобули новонароджені дівчатка. На світ з'явилося 80 маленьких одеситок та 78 юних одеситів. 

"Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, медперсонал перебуває на робочих місцях", — йдеться в повідомленні. 

Хто святкує іменини цього тижня  

Вважається, що, якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен. 

  • 31 липня: Опанас, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Ганна, Варвара, Єлизавета, Кирила, Люція.
  • 1 серпня: Анатолій, Антон, Архіп, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Юхим, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Федір, Люція, Марта, Марфа, Уляна, Юліана.
  • 2 серпня: Акакій, Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Хома, Євдокія, Єфросинія.
  • 3 серпня: Олександр, Сава, Теодор, Федір.
  • 4 серпня: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ян.
  • 5 серпня: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.
  • 6 серпня: Аркадій, Іларіон, Лев, Альона, Олена, Ілона, Ольга.

Нагадаємо, в Україні вагітним жінкам дозволять самостійно визначати дату виходу в декретну відпустку. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада. 

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