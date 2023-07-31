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Беби-бум в Одессе: количество новорожденных растет

31 июля 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Беби-бум в Одессе: количество новорожденных растет
Семья с новорожденным ребенком. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе родились 158 маленьких украинцев, это на 21 ребенка больше, чем на прошлой неделе. Среди малышей ряды одесситов пополнила одна двойня.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Количественное преимущество с небольшим отрывом получили новорожденные девочки. На свет появилось 80 маленьких одесситок и 78 юных одесситов.

"Все городские роддомы работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.

  • 31 июля: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Кирилла, Люция.
  • 1 августа: Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Федор, Люция, Марта, Марфа, Ульяна, Юлиана.
  • 2 августа: Акакий, Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Фома, Евдокия, Ефросинья.
  • 3 августа: Александр, Савва, Теодор, Федор.
  • 4 августа: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ян.
  • 5 августа: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан.
  • 6 августа: Аркадий, Илларион, Лев, Алена, Елена, Илона, Ольга.

Напомним, в Украине беременным женщинам разрешат самостоятельно определять дату выхода в декретный отпуск. Такой законопроект приняла Верховная Рада.

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