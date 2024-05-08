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Бережіться блискавки — синоптики застерегли одеситів щодо погіршення погодних умов сьогодні

8 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 8 травня
Пара під парасолею ховається від дощу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 8 травня, не порадує одеситів — синоптики передбачають рясні опади у обласному центрі та в області. Температура повітря становитиме до +20 °С вдень і +12 °С вночі. У зв'язку з грозами на Одещині оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вранці помірний дощ, вдень без істотних опадів.
  • Температура вночі +10°С ...+12°С, вдень +18°С...+20°С.
  • Температура морської води +14°С ...+15°С.
Бережіться блискавки — синоптики застерегли одеситів щодо погіршення погодних умов сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вранці невеликий, місцями помірний дощ,
  • Вдень без істотних опадів. Вночі гроза.
  • Вітер північний, 9 — 14 м/с.
  • Температура вночі +8°С...+13°С, вдень +17°С...+22°С.
  • На автошляхах області видимість під час дощу 1 — 2 км.
Бережіться блискавки — синоптики застерегли одеситів щодо погіршення погодних умов сьогодні - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 8 травня

Погода в Україні сьогодні, 8 травня, буде свіжою. За словами Діденко, очікується дощова погода переважно у північних областях. Опади з нашої території відсуває антициклон із північного заходу Європи. Температура повітря вдень становитиме близько +13...+18 °C.

Вдень 8 травня температура повітря коливатиметься в межах +13...+18 °C, на крайньому півдні та на Закарпатті — місцями +20...+22 °C. Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з території України, тому дощі на півдні та сході затримаються. 

Бережіться блискавки — синоптики застерегли одеситів щодо погіршення погодних умов сьогодні - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот


Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

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Одеса
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