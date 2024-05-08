Пара під парасолею ховається від дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 8 травня, не порадує одеситів — синоптики передбачають рясні опади у обласному центрі та в області. Температура повітря становитиме до +20 °С вдень і +12 °С вночі. У зв'язку з грозами на Одещині оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вранці помірний дощ, вдень без істотних опадів.

Температура вночі +10°С ...+12°С, вдень +18°С...+20°С.

Температура морської води +14°С ...+15°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вранці невеликий, місцями помірний дощ,

Вдень без істотних опадів. Вночі гроза.

Вітер північний, 9 — 14 м/с.

Температура вночі +8°С...+13°С, вдень +17°С...+22°С.

На автошляхах області видимість під час дощу 1 — 2 км.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 8 травня

Погода в Україні сьогодні, 8 травня, буде свіжою. За словами Діденко, очікується дощова погода переважно у північних областях. Опади з нашої території відсуває антициклон із північного заходу Європи. Температура повітря вдень становитиме близько +13...+18 °C.

Вдень 8 травня температура повітря коливатиметься в межах +13...+18 °C, на крайньому півдні та на Закарпатті — місцями +20...+22 °C. Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з території України, тому дощі на півдні та сході затримаються.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот



Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.