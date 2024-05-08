Бережіться блискавки — синоптики застерегли одеситів щодо погіршення погодних умов сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 8 травня, не порадує одеситів — синоптики передбачають рясні опади у обласному центрі та в області. Температура повітря становитиме до +20 °С вдень і +12 °С вночі. У зв'язку з грозами на Одещині оголосили жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вранці помірний дощ, вдень без істотних опадів.
- Температура вночі +10°С ...+12°С, вдень +18°С...+20°С.
- Температура морської води +14°С ...+15°С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вранці невеликий, місцями помірний дощ,
- Вдень без істотних опадів. Вночі гроза.
- Вітер північний, 9 — 14 м/с.
- Температура вночі +8°С...+13°С, вдень +17°С...+22°С.
- На автошляхах області видимість під час дощу 1 — 2 км.
Погода в Україні 8 травня
Погода в Україні сьогодні, 8 травня, буде свіжою. За словами Діденко, очікується дощова погода переважно у північних областях. Опади з нашої території відсуває антициклон із північного заходу Європи. Температура повітря вдень становитиме близько +13...+18 °C.
Вдень 8 травня температура повітря коливатиметься в межах +13...+18 °C, на крайньому півдні та на Закарпатті — місцями +20...+22 °C. Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з території України, тому дощі на півдні та сході затримаються.
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.
Читайте Новини.LIVE!