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Берегитесь молнии — синоптики предостерегли одесситов по поводу ухудшения погодных условий сегодня

8 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня
Пара под зонтиком прячется от дождя. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 8 мая, не порадует одесситов — синоптики предполагают обильные осадки в областном центре и области. Температура воздуха будет составлять до +20 °С днем и +12 °С ночью. В связи с грозами в Одесской области объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром без существенных осадков.
  • Температура ночью +10°С ...+12°С, днем +18°С...+20°С.
  • Температура морской воды +14°С ...+15°С.
Берегитесь молнии — синоптики предостерегли одесситов по поводу ухудшения погодных условий сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром небольшой, местами умеренный дождь,
  • Днем без существенных осадков. Ночью гроза.
  • Ветер северный, 9 — 14 м/с.
  • Температура ночью +8°С...+13°С, днем +17°С...+22°С.
  • На дорогах области видимость во время дождя 1 — 2 км.
Берегитесь молнии — синоптики предостерегли одесситов по поводу ухудшения погодных условий сегодня - фото 2
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 мая

Погода в Украине сегодня, 8 мая, будет свежей. По словам Диденко, ожидается дождливая погода, преимущественно в северных областях. Осадки с нашей территории отодвигает антициклон с северо-запада Европы. Температура воздуха днем составит около +13...+18°C.

Днем 8 мая температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+18°C, на крайнем юге и Закарпатье местами +20...+22°C. Антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с территории Украины, поэтому дожди на юге и востоке задержатся.

Берегитесь молнии — синоптики предостерегли одесситов по поводу ухудшения погодных условий сегодня - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот


Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.

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