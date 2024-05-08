Берегитесь молнии — синоптики предостерегли одесситов по поводу ухудшения погодных условий сегодня
Погода в Одессе сегодня, 8 мая, не порадует одесситов — синоптики предполагают обильные осадки в областном центре и области. Температура воздуха будет составлять до +20 °С днем и +12 °С ночью. В связи с грозами в Одесской области объявили желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Утром без существенных осадков.
- Температура ночью +10°С ...+12°С, днем +18°С...+20°С.
- Температура морской воды +14°С ...+15°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Утром небольшой, местами умеренный дождь,
- Днем без существенных осадков. Ночью гроза.
- Ветер северный, 9 — 14 м/с.
- Температура ночью +8°С...+13°С, днем +17°С...+22°С.
- На дорогах области видимость во время дождя 1 — 2 км.
Погода в Украине 8 мая
Погода в Украине сегодня, 8 мая, будет свежей. По словам Диденко, ожидается дождливая погода, преимущественно в северных областях. Осадки с нашей территории отодвигает антициклон с северо-запада Европы. Температура воздуха днем составит около +13...+18°C.
Днем 8 мая температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+18°C, на крайнем юге и Закарпатье местами +20...+22°C. Антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с территории Украины, поэтому дожди на юге и востоке задержатся.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.
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