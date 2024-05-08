Пара под зонтиком прячется от дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 8 мая, не порадует одесситов — синоптики предполагают обильные осадки в областном центре и области. Температура воздуха будет составлять до +20 °С днем и +12 °С ночью. В связи с грозами в Одесской области объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Утром без существенных осадков.

Температура ночью +10°С ...+12°С, днем +18°С...+20°С.

Температура морской воды +14°С ...+15°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Утром небольшой, местами умеренный дождь,

Днем без существенных осадков. Ночью гроза.

Ветер северный, 9 — 14 м/с.

Температура ночью +8°С...+13°С, днем +17°С...+22°С.

На дорогах области видимость во время дождя 1 — 2 км.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 мая

Погода в Украине сегодня, 8 мая, будет свежей. По словам Диденко, ожидается дождливая погода, преимущественно в северных областях. Осадки с нашей территории отодвигает антициклон с северо-запада Европы. Температура воздуха днем составит около +13...+18°C.

Днем 8 мая температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+18°C, на крайнем юге и Закарпатье местами +20...+22°C. Антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с территории Украины, поэтому дожди на юге и востоке задержатся.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот



Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.