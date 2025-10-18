Погода в Одесі 18 жовтня: дощ і сильний вітер обіцяють холодний день

Дівчата йдуть містом з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 жовтня, в Одесі буде холодна погода. Синоптики прогнозують дощ. Також очікується досить сильний вітер. Тож прогулятися затишними осінніми вулицями міста не вийде.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Ввечері синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+12°C, удень — +14…+16°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Вночі температура становитиме +7…+12 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

