Погода в Одесі 18 жовтня: дощ і сильний вітер обіцяють холодний день

Беріть куртки і парасольки — погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 18 жовтня, в Одесі буде холодна погода. Синоптики прогнозують дощ. Також очікується досить сильний вітер. Тож прогулятися затишними осінніми вулицями міста не вийде.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Ввечері синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+12°C, удень — +14…+16°C.
Погода в Одеській області
В Одеській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Вночі температура становитиме +7…+12 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.
