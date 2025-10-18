Погода в Одессе 18 октября: дождь и сильный ветер обещают холодный день

Девушки идут по городу с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 18 октября, в Одессе будет холодная погода. Синоптики прогнозируют дождь. Также ожидается достаточно сильный ветер. Поэтому прогуляться по уютным осенним улицам города не получится.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+12°C, днем — +14...+16°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью температура составит +7...+12 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы писали, что синоптик Наталья Диденко рассказала о том, в каких областях сегодня заснежит. Также мы сообщали о том, какая погода сегодня будет в Харькове.