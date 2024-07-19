Відключення світла в Одесі: як рятуються від спеки одесити

Генератори на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

Майже по всій території України від початку липня синоптики фіксують рекордні температурні показники. Місцями повітря прогрівалося до +40 °C, водночас асфальт та дорожнє покриття доходили до +60 °C. Через що виник дефіцит в енергосистемі, внаслідок чого довелося збільшити відключення електропостачання для населення. Одеса також не стала виключенням, тож у нашому регіоні світла за день в оселях містян не було по 10 годин.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони борються з тривалими відключеннями світла.

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Холодильник на паузі

Аномальна спека внесла свої корективи у порядок дня містян. Відтак у багатьох людей під час тривалих відключень світла холодильники не можуть впоратися на повну, тож багато продуктів псується. Так, Тетяна каже, що саме світло її не сильно турбує, а ось їсти все ж намагається у закладах.

"Десь 6 годин поспіль може не бути світла. Проте ми живемо в готелі, там є генератор. З їжею викручуємося: десь не готуємо, десь їмо в закладах", — зазначає Тетяна.

Тетяна почала їсти у закладах. Фото: Новини.LIVE

Водночас Мілана також каже, що світла немає близько шести годин на день. І жінка також відмовилася від приготування їжі, адже кожен день готувати немає часу, а велика кількість їжі може швидко зіпсуватися. До того ж це небезпечно для здоровʼя.

"У нас немає світла в середньому десь 6 годин на день. Але є генератор, тому для нас це не критично. І до того ж я багато не готую, тож нічого не псується", — додає Мілана.

Мілана рятується генератором. Фото: Новини.LIVE

Світло вимикають по-різному

Варто зазначити, що в Одесі одночасно працюють одразу шість черг графіків відключення світла. А у пікові години навантаження зростає, тож рівномірних вимкнень досягти важко. Ось Елеонора жартує, що у неї вдома "справедливий баланс", бо електроенергія то є, то її немає.

"У нас десь 50/50 — тобто 12 годин в сумі є світло, а 12 — немає. А може, навіть і більше немає. Загалом це терпимо. Я просто інтернет підключаю до батареї, свічки запалюю та багато гуляю. І тому проблем немає", — розповідає Елеонора.

Елеонора підключила інтернет до портативних носіїв. Фото: Новини.LIVE

А от Ірина каже, що графіки посилилися лише в останні дні — до того було досить комфортно. А на вихідних взагалі вимикали лише на кілька годин вдень.

"На вихідних у нас вимикають взагалі на годину-дві. А в будні і по 5-6 поспіль не було світла. І це в таку спеку. У нас в будинку є спільний генератор, а в квартирі — зарядна станція, яка забезпечує нагальні потреби. Ну і доставка їжі рятує", — підсумовує Ірина.

Ірина частіше стала замовляти їжу. Фото: Новини.LIVE

Загалом одесити не сильно переживають за наявність світла. Люди розуміють: це тимчасово, невдовзі енергооб'єкти відремонтують та електрики побільшає. Дехто навіть жартує, що відключення на користь, бо люди виходять більше гуляти, спілкуватися, та й платіжки з підвищеними тарифами будуть менші. Найголовніше зараз — перемогти ворога. А решта минеться.