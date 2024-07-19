Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Без холодильника и со свечами — как в Одессе одолевают блэкауты в жару arrow

Без холодильника и со свечами — как в Одессе одолевают блэкауты в жару

19 июля 2024 16:53
Рвачова Анастасия - редактор
Отключение света в Одессе: как спасаются от жары одесситы
Генераторы на улицах города. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

Почти на всей территории Украины с начала июля синоптики фиксируют рекордные температурные показатели. Местами воздух прогревался до +40 °C, в то же время асфальт и дорожное покрытие доходили до +60 °C. В связи с этим возник дефицит в энергосистеме, из-за чего пришлось увеличить отключение электроснабжения для населения. Одесса также не стала исключением, поэтому в нашем регионе света за день в домах горожан не было по 10 часов.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они борются с длительными отключениями света.

Читайте также:

Холодильник на паузе

Аномальная жара внесла свои коррективы в повестку дня горожан. Поэтому у многих людей во время длительных отключений света холодильники не могут справиться по полной, так что многие продукты портятся. Так, Татьяна говорит, что сам свет ее не сильно беспокоит, а вот есть все же пытается в заведениях.

"Где-то 6 часов подряд может не быть света. Однако мы живем в отеле, там есть генератор. С едой выкручиваемся: где-то не готовим, где-то едим в заведениях", — отмечает Татьяна.

Татьяна начала есть в заведениях. Фото: Новини.LIVE
Татьяна начала есть в заведениях. Фото: Новини.LIVE

В то же время Милана говорит, что света нет около шести часов в день. И женщина тоже отказалась от приготовления пищи, ведь каждый день готовить нет времени, а большое количество пищи может быстро испортиться. К тому же это опасно для здоровья.

"У нас нет света в среднем где-то 6 часов в день. Но есть генератор, поэтому для нас это не критично. И к тому же я много не готовлю, так что ничего не портится", — добавляет Милана.

Милана спасается генератором. Фото: Новини.LIVE
Милана спасается генератором. Фото: Новини.LIVE

Свет включают по-разному

Следует отметить, что в Одессе одновременно работают сразу шесть очередей графиков отключения света. А в пиковые часы нагрузка растет, так что равномерных отключений достичь трудно. Вот Элеонора шутит, что у нее дома "справедливый баланс", потому что электроэнергия то есть, то ее нет.

"У нас где-то 50/50 — то есть 12 часов в сумме есть свет, а 12 — нет. А может, даже и больше нет. В общем, это терпимо. Я просто интернет подключаю к батарее, свечи зажигаю и много гуляю. И поэтому проблем нет", – рассказывает Элеонора.

Элеонора подключила интернет к портативным носителям. Фото: Новини.LIVE
Элеонора подключила интернет к портативным носителям. Фото: Новини.LIVE

А вот Ирина говорит, что графики усилились только в последние дни — до этого было достаточно комфортно. А на выходных вообще выключали всего на несколько часов днем.

"На выходных у нас выключают вообще на час-два. А в будни и по 5-6 подряд не было света. И это в такую жару. У нас в доме есть общий генератор, а в квартире — зарядная станция, обеспечивающая неотложные потребности. Ну и доставка пищи спасает", — заключает Ирина.

Ирина чаще стала заказывать еду. Фото: Новини.LIVE
Ирина чаще стала заказывать еду. Фото: Новини.LIVE

В общем, одесситы не сильно переживают за наличие света. Люди понимают: это временно, скоро энергообъекты отремонтируют и электричества будет становиться больше. Некоторые даже шутят, что отключения на пользу, потому что люди выходят больше гулять, общаться, да и платежки с повышенными тарифами будут меньше. Самое главное сейчас — победить врага. А остальное пройдет.

Одесса украинцы электроэнергия Украина Одесская область опрос электроснабжение холодильник Новости Одессы отключения света свет блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня