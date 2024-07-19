Отключение света в Одессе: как спасаются от жары одесситы

Генераторы на улицах города. Фото: Новини.LIVE

Почти на всей территории Украины с начала июля синоптики фиксируют рекордные температурные показатели. Местами воздух прогревался до +40 °C, в то же время асфальт и дорожное покрытие доходили до +60 °C. В связи с этим возник дефицит в энергосистеме, из-за чего пришлось увеличить отключение электроснабжения для населения. Одесса также не стала исключением, поэтому в нашем регионе света за день в домах горожан не было по 10 часов.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они борются с длительными отключениями света.

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Аномальная жара внесла свои коррективы в повестку дня горожан. Поэтому у многих людей во время длительных отключений света холодильники не могут справиться по полной, так что многие продукты портятся. Так, Татьяна говорит, что сам свет ее не сильно беспокоит, а вот есть все же пытается в заведениях.

"Где-то 6 часов подряд может не быть света. Однако мы живем в отеле, там есть генератор. С едой выкручиваемся: где-то не готовим, где-то едим в заведениях", — отмечает Татьяна.

Татьяна начала есть в заведениях. Фото: Новини.LIVE

В то же время Милана говорит, что света нет около шести часов в день. И женщина тоже отказалась от приготовления пищи, ведь каждый день готовить нет времени, а большое количество пищи может быстро испортиться. К тому же это опасно для здоровья.

"У нас нет света в среднем где-то 6 часов в день. Но есть генератор, поэтому для нас это не критично. И к тому же я много не готовлю, так что ничего не портится", — добавляет Милана.

Милана спасается генератором. Фото: Новини.LIVE

Свет включают по-разному

Следует отметить, что в Одессе одновременно работают сразу шесть очередей графиков отключения света. А в пиковые часы нагрузка растет, так что равномерных отключений достичь трудно. Вот Элеонора шутит, что у нее дома "справедливый баланс", потому что электроэнергия то есть, то ее нет.

"У нас где-то 50/50 — то есть 12 часов в сумме есть свет, а 12 — нет. А может, даже и больше нет. В общем, это терпимо. Я просто интернет подключаю к батарее, свечи зажигаю и много гуляю. И поэтому проблем нет", – рассказывает Элеонора.

Элеонора подключила интернет к портативным носителям. Фото: Новини.LIVE

А вот Ирина говорит, что графики усилились только в последние дни — до этого было достаточно комфортно. А на выходных вообще выключали всего на несколько часов днем.

"На выходных у нас выключают вообще на час-два. А в будни и по 5-6 подряд не было света. И это в такую жару. У нас в доме есть общий генератор, а в квартире — зарядная станция, обеспечивающая неотложные потребности. Ну и доставка пищи спасает", — заключает Ирина.

Ирина чаще стала заказывать еду. Фото: Новини.LIVE

В общем, одесситы не сильно переживают за наличие света. Люди понимают: это временно, скоро энергообъекты отремонтируют и электричества будет становиться больше. Некоторые даже шутят, что отключения на пользу, потому что люди выходят больше гулять, общаться, да и платежки с повышенными тарифами будут меньше. Самое главное сейчас — победить врага. А остальное пройдет.