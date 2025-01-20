Маленька одеситка встановила рекорд України: який саме

Маленька одеситка Емма разом із мамою в басейні. Фото: Лана Вєтрова

Маленька одеситка Емма Клочкова встановила рекорд України, ставши наймолодшою дитиною, яка самостійно пропливла 25 метрів у басейні. Однак навіть рекорди не завжди йдуть за планом — перед запливом Емма несподівано втратила настрій.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила голова Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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У день свого великого досягнення маленька рекордсменка не була в гуморі. Тренерка Ілона Гаркун, залишившись з Еммою наодинці, знайшла спосіб переконати її, що поганий настрій можна "змити" у воді.

"Перед рекордом з поля зору Емми прибрали і маму, і тата, і бабусю, і навіть я намагалася зайвий раз не мозолити очі. І тільки тренерка Ілона Гаркун залишилася віч-на-віч, щоб переконати, що поганий настрій можна змити водою в басейні. Після цього Емма стрибнула у воду, самостійно пропливла всю доріжку дорослого басейну, і … встановила рекорд України. Це було дуже зворушливо", — пише Лана Вєтрова.

Маленька рекордсменка з тренерами. Фото: Лана Вєтрова

Після цього дівчинці аплодували всі присутні, коли вона завершила дистанцію.

Що відомо про рекордсменку

На момент встановлення рекорду Еммі було всього 2 роки 4 місяці. Вона важила 11 кг і мала зріст 88 см. Щоб подолати 25-метрову дистанцію, дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд, а майже годину — щоб підготуватися морально. Проте усміхатися на камеру Емма відмовилась.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до 12-го чвертьфіналу турнірів серії "Великий шолом" у своїй кар'єрі.