Маленькая одесситка установила рекорд Украины: какой именно

Маленькая одесситка Эмма вместе с мамой в бассейне. Фото: Лана Ветрова

Маленькая одесситка Эмма Клочкова установила рекорд Украины, став самым маленьким ребенком, который самостоятельно проплыл 25 метров в бассейне. Однако даже рекорды не всегда идут по плану — перед заплывом Эмма неожиданно потеряла настроение.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила председатель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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В день своего большого достижения маленькая рекордсменка не была в настроении. Тренер Илона Гаркун, оставшись с Эммой наедине, нашла способ убедить ее, что плохое настроение можно "смыть" в воде.

"Перед рекордом из поля зрения Эммы убрали и маму, и папу, и бабушку, и даже я старалась лишний раз не мозолить глаза. И только тренер Илона Гаркун осталась один на один, чтобы убедить, что плохое настроение можно смыть водой в бассейне. После этого Эмма прыгнула в воду, самостоятельно проплыла всю дорожку взрослого бассейна, и установила рекорд Украины. Это было очень трогательно", — пишет Лана Ветрова.

Маленькая рекордсменка с тренерами. Фото: Лана Ветрова

После этого девочке аплодировали все присутствующие, когда она завершила дистанцию.

Что известно о рекордсменке

На момент установления рекорда Эмме было всего 2 года 4 месяца. Она весила 11 кг и имела рост 88 см. Чтобы преодолеть 25-метровую дистанцию, девочке понадобилось 3 минуты 29 секунд, а почти час — чтобы подготовиться морально. Однако улыбаться на камеру Эмма отказалась.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 12-й четвертьфинал турниров серии "Большой шлем" в своей карьере.