Погода в Одесі та області 9 лютого: детальний прогноз

Без опадів, але холодно: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
Сьогодні, 9 лютого, синоптики прогнозують день без значних опадів. Втім вітер, як і в останні декілька днів, все ще буде досить сильний.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно, але з проясненнями. Синоптики повідомляють, день пройде без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.Температура вночі 6-8°С морозу, вдень 0-2° тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області буде також хмарно з проясненнями. День також має пройти без істотних опадів, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 6-11°С морозу, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла. На автошляхах області видимість добра, вночі місцями ожеледиця.
Погода в Україні
В Україні триває третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.
Сьогодні, 9 лютого, в Україні варто очікувати морозну та сніжну погоду. Мешканців деяких областей синоптики попереджають про ожеледицю. Сильних опадів синоптики не передбачають. Детальний прогноз погоди в України читайте в матеріалі.