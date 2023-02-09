Погода в Одессе и области 9 февраля: подробный прогноз

Подробный прогноз погоды на 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, синоптики прогнозируют день без существенных осадков. Впрочем, ветер, как и в последние несколько дней, все еще будет достаточно сильный.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе будет облачно, но с прояснениями. Синоптики сообщают, что день пройдет без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-8°С мороза, днем 0-2° тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно с прояснениями. День также пройдет без существенных осадков, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-11°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая, ночью местами гололедица.

Погода в Украине

В Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.

Сегодня, 9 февраля, в Украине следует ожидать морозную и снежную погоду. Жителей некоторых областей синоптики предупреждают об гололеде. Сильных осадков синоптики не предполагают. Подробный прогноз погоды в Украине читайте в материале.