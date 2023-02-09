Погода в Одессе и области 9 февраля: подробный прогноз

Без осадков, но холодно: какой будет погода в Одессе и области
Сегодня, 9 февраля, синоптики прогнозируют день без существенных осадков. Впрочем, ветер, как и в последние несколько дней, все еще будет достаточно сильный.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
-
Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом
-
"Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута
-
Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом
-
В ГСЧС назвали впечатляющую цифру обезвреженных взрывчаток в Киевской области
Прогноз погоды в Одессе
В городе будет облачно, но с прояснениями. Синоптики сообщают, что день пройдет без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-8°С мороза, днем 0-2° тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области будет облачно с прояснениями. День также пройдет без существенных осадков, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-11°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая, ночью местами гололедица.
Погода в Украине
В Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.
Сегодня, 9 февраля, в Украине следует ожидать морозную и снежную погоду. Жителей некоторых областей синоптики предупреждают об гололеде. Сильных осадков синоптики не предполагают. Подробный прогноз погоды в Украине читайте в материале.